Sénégal: Matam - Hydraulique et assainissement avec le projet de transfert d'eau de 380 millions m3/an du Lac de Guiers - Plus de 300 milliards pour étancher la soif du Ferlo

Le Sénégal ambitionne de réaliser un projet de transfert d'eau de 380 millions m3/an, du lac de Guiers vers le Ferlo, estimé à plus de 300 milliards de F CFA. C'est dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo (PREFERLO).

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, en a fait l'annonce au cours d'un Comité régional de développement (CRD) qui a permis de faire le bilan des réalisations dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans la région de Matam et de dévoiler d'importants autres projets en perspective.

Dans le cadre d'une démarche de gouvernance de proximité, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, s'est fait l'obligation d'évaluer et d'apprécier avec les différents acteurs, le niveau de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le secteur de l'Eau et de l'Assainissement dans la région de Matam, avant de recueillir les interpellations des populations et d'annoncer les perspectives du secteur qu'il administre. Outre les défis énormes à relever, dans le but d'un accès universel à l'eau et à l'assainissement, le ministère a, de l'avis de Serigne Mbaye Thiam, effectué «d'énormes progrès dans le secteur qui ont trait à la gestion hydrologique du fleuve, à l'hydraulique rurale et urbaine (l'accès aux services d'eau) ainsi que l'assainissement rural et urbain».

La synthèse des réalisations de SAEP évaluée a 14,248 milliards FCFA, entre 2014 et 2019

En ce qui concerne l'hydraulique, on note ainsi une progression moyenne de 8,6 forages par an. En six ans, la région a vu une augmentation de son parc d'ouvrage hydraulique de près de 10%. Le taux de disponibilité des forages motorisés qui s'établit, en janvier 2020, à 97,80%, a suscité un accroissement du niveau d'accès à l'eau potable en milieu rural qui passe de 75,45%, en 2013, à 83%. Ce qui a généré une réduction progressive des disparités entre les départements de la région, avec 21.482 points d'accès à l'eau, 1531 bornes fontaines, 19.868 branchements domiciliaires.

Sur ce registre, le département de Ranérou (zone sylvo pastorale) caracole en tête avec 25 forages, 29 châteaux d'eau, 31 réseaux AEP et 25 exhaures (pompage) financés à hauteur de 5.728.000.000 de F CFA. Il est suivi du département de Matam qui compte 20 forages, 23 châteaux d'eau, 29 réseaux AEP et 20 exhaures (pompage) pour 4.942.000.000 de F CFA. Et en fin vient le département de Kanel, avec 15 forages, 16 châteaux d'eau, 21 réseaux AEP, 15 exhaures (pompage) d'un coût de réalisation de 3.578.000.000 F CFA. La synthèse des réalisations de Système d'alimentation en eau potable (SAEP), de 2014 à 2019, de l'Etat et de ses partenaires (PTFs, ONGs, Coopération décentralisée, Migrants, etc.) se situe ainsi au montant de 14 milliards 248 millions de F CFA.

L'accès des ménages à l'assainissement, le parent pauvre...

L'accès des ménages à l'assainissement est resté, quant à lui, très faible, avec 48,2% dans le département de Matam, 43,4% pour celui de Kanel et seulement 20,8% pour le département de Ranérou (réf. 2017). La commune de Matam demeure, à ce jour, la seule ville de la région à avoir bénéficié d'un programme d'assainissement urbain, en 2016. Il s'agit d'un réseau d'assainissement d'une longueur de 28 km qui compte 2000 branchements sociaux, avec deux stations de pompage et une station d'épuration, pour plus de 7 milliards.

Au demeurant, sous l'impulsion de plusieurs projets et programmes (PEPAM/IDA, HYGIA, Japon 14, ADOS, Le Partenariat), plusieurs réalisations d'ouvrages d'assainissement ont été exécutées, tandis que d'autres sont en cours, avec USAID/ACCES dans les communes de Vélingara et Ouro Sidi, BID/UEMOA pour la construction de blocs sanitaires et de 1200 latrines familiales dans les trois départements, et Espagnole/C pour la construction d'ouvrages d'assainissement...

Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo (Preferlo)

S'agissant des perspectives à court, moyen et long termes, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a dit qu'elles sont grandes et importantes. Affirmant que sur la liste des urgences, les actions programmées portent en effet sur les renouvellements des forages de Boki Saboundou et Nabadji Civol (détérioration ouvrage de captage), renouvellements programmés dans le BCI 2020... Après avoir informé de la poursuite de la mise en œuvre de la deuxième phase du Plan de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, deuxième phase (PAGIRE 2) et de l'élaboration des plans locaux, le ministre a assuré du renforcement du Suivi et de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau avec le projet (AADEPA/ G2G, iWash, etc.).

Dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo (PREFERLO), le ministre a déclaré que le Sénégal ambitionne de réaliser un programme de transfert d'eau de 380 millions m3/an, du lac de Guiers vers le Ferlo. Cela, affirme-t-il, se fera par «l'extension du canal de la Taouey à Richard-Toll, pour augmenter de 20% les apports du fleuve Sénégal au lac de Guiers». Il s'en suivra «un dragage et le "reprofilage" du lit mineur du Bas-Ferlo, sur 70 km à partir de Keur Momar Sarr, pour assurer un écoulement gravitaire jusqu'à Mboula».

Deux (02) stations de pompage d'eau, alimentées par une centrale photovoltaïque de 35MW, seront construites pour les besoins du projet, à Mboula. En plus de la construction de deux (02) canaux à ciel ouvert pour desservir, (1) Ranérou Ferlo et (2) Dahra ; il sera procédé à la construction d'un canal à ciel ouvert à Ranérou sur un linéaire de 20 Km et d'un lac artificiel d'une capacité de 24.000 m3, renseigne-t-on.

Vers la réalisation de 5 boutiques d'assainissement, avec 12.750 ouvrages...

Toujours sur le volet des perspectives, on recense, dans le cadre de l'accès au service de l'eau, le démarrage du projet AADEPA-G2G-USAID/Etat du Sénégal (9 UPT, 10 équipements électromécaniques, 5 forages, 3 châteaux d'eau) et la réalisation de branchements sociaux, la poursuite des initiatives de coopération : AECID (Coopération espagnole), 11 forages, le démarrage de l'initiative Wash Financement BAD, et la réalisation d'unités de potabilisation...

En ce qui concerne l'accès au service de l'assainissement, la bonne poursuite des travaux du projet d'assainissement dans la commune de Matam a été préconisée par l'autorité qui a annoncé le démarrage prochainement du projet pilote «Sanitation Marketing du PEAMIR» (2018-2023) pour la réalisation de 5 boutiques d'assainissement, avec 12.750 ouvrages (Matam et Saint-Louis)...

