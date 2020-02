Sénégal: Momath Cissé, vice-président association des consommmateurs du Sénégal (Ascosen) - «Nous avions demandé que l'Etat intervienne, si les prix d'origine sont spéculatifs»

«Nous avons connu une tension sur l'huile. Cette tension est provoquée par la pénurie des bidons de 20 litres. Nous avions alerté à l'époque il y a juste 1 mois lors d'une réunion pour dire qu'il y avait une tendance tertiaire sur les fûts de 20 litres qui nous viennent du marché communautaire notamment de Côte D'Ivoire et du Ghana.

En un moment donné, l'offre communautaire ne pouvait pas couvrir la demande sénégalaise qui est très forte. Il y a une offre Malaisienne mais quand cette offre-là nous est arrivée, les commerçants se sont plaints des droits de douanes. L'offre communautaire ne paye pas de douanes donc c'est très concurrentiel par apport à cette offre malaisienne. Il 'a eu une rivalité au niveau des bidons de 20 litres créant ainsi une tension sur les autre formats. Et les commerçants en ont profité pour augmenter les prix des formats qui existaient .Il faut remarquer aussi que l'huile en vrac était homologué à 900 francs le litre. Ce prix-là est introuvable .Il y a eu une offre locale.

L'arachide qui nous vient de la SONACOS et des deux autres usines est de qualité mais coûte cher et les commerçants ne l'achètent que pour pouvoir l'importer. Parce qu'il ya une condition car il fallait acheter 10% de la valeur d'importation aux huiliers. Maintenant, vu que la campagne arachidière n'est pas au rendez-vous cette année, cette condition est ramenée à 5% lors de la dernière réunion. Cette conditionnalité avait poussé à ce que le commerçant n'était pas enclin à importer. Il y a aussi la grève des camionneurs qui a duré 3 jours. Il y a eu des conteneurs et des bateaux arrivés au port qui ne pouvaient pas sortir. Pour ce qui concerne le riz, nous avons eu le riz 100% brisure indien. Ce riz-là s'est fixé au prix de 200 franc le kilo au niveau de Dakar

Pour cette variété-là. On est arrivé à ce que le marché soit en manque parce que d'autres récoltes nouvelles ne sont pas au rendez-vous Mais d'après nos sources, quand il n'y a pas assez d'offre sur le 100% brisure indien, la consommation s'est portée sur le riz Finlandais ou Pakistanais qui est plus cher. C'est de qualité supérieure. Forcément, on a senti un haussement sur les prix parce que le riz indien 100% brisure n'existe plus sur le marché.

Pour le riz, la reconstruction va s'amorcer au mois de mars. Pour l'huile, l'offre est en train de se constituer, je pense que sous peu, ça ne sera qu'un vilain souvenir. Ce sont ces deux aspects-là qui ont fait qu'on a senti une tension sur le marché. Sinon toute autre hausse ne peut pas se justifier. La hausse sur la pomme de terre locale ne peut pas se justifier, les prix avec lesquels on achète au niveau des producteurs locaux est le même.

Pour l'oignon importé, la quantité est sur le marché et bientôt l'oignon local va rentrer au marché au mois de février, donc ces deux variétés pourront cohabiter. Normalement, il ne doit pas y avoir de spéculation. Nous, en tant que défenseurs, avions demandé si les prix d'origine sont spéculatifs que l'Etat intervienne. Même s'il faut l'arrêter pour quelques moments, parce qu'il s'agira de freiner les relais spéculatifs des commerçants et ne pas laisser les consommateurs à la merci des commerçants véreux ».

Il faut que l'huile importée de Malaisie soit concurrentielle par rapport à l'huile qui nous vient de la communauté. Pour cela il faudrait que le ministère du Commerce et celui des finances se concertent pour revoir les droits de taxes douanières. Pour que l'offre soit conséquente, il faut que les deux offres se retrouvent sur le marché.