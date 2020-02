Sénégal: Gendarmerie - Renforcement de la sécurité dans la région centre - Le général Jean Baptiste Tine, en inspection à Kaolack

Le Général de Division Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la gendarmerie nationale a visité hier, Jeudi 6 février, la légion centre de la gendarmerie qui regroupe les unités de Kaolack, Fatick et Kaffrine. C'était pour discuter et peaufiner avec les sous-commandements en place les nouvelles stratégies qu'il convient de mettre en œuvre pour veiller de manière plus stricte et plus diligente sur la sécurité dans toutes ses formes.

Compte tenu de la recrudescence du grand banditisme dans cette partie du pays, vols à mains armées, accidents répétés de la circulation et autres attaques sur des personnes privées, unités de commercialisation et lieux d'échange d'argent, le Haut commandement de la gendarmerie nationale compte rebondir sur de nouveaux auspices.

Une option nouvelle pour laquelle, le général Jean Baptiste Tine s'apprête à combler certains défis en logistique et autres impairs empiétant souvent la bonne marche des opérations sur le terrain.

Cette visite d'inspection est aussi l'occasion pour le directeur de la justice militaire d'instruire ses répondants à renforcer le système de collaboration avec l'Administration locale (gouverneurs de région, préfets et sous-préfets), mais également avec les chefs coutumiers de chaque région, les organisations communautaires de base (Ocb) et l'ensemble des sensibilités sociales, afin de mieux faciliter la coordination des opérations, et ouvrir la brèche des renseignements communautaires dans le but de mieux faciliter l'intervention au sein de la gendarmerie nationale.