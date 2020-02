Sénégal: 2e journée excellence de l'association Médoune Paye «Madjiguéne Ndir» - Abdoulaye Makhtar Diop s'élève contre les forfaits d'internet à certaines heures

Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, a interpellé l'Etat sur les forfaits gratuits d'internet que certains opérateurs de téléphonie mobile offrent aux utilisateurs dont la tranche horaire se situe de minuit à 8 heures du matin et qui sont à la portée des enfants.

Le député à l'Assemblée nationale considère que cette formule très prisée, participe à perturber la scolarité, voire l'éducation des élèves et des enfants sénégalais. Il a fait cette remarque à l'occasion de la deuxième journée de l'Excellence organisée le samedi 28 janvier dernier, au théâtre national Daniel Sorano par l'Association pour la promotion des descendants de Médoune Paye «Madjiguène Ndir». Une manifestation au cours de laquelle, des prix et des récompenses ont été attribués aux meilleurs élèves issus de cette grande famille et de la lignée des «Paye» de Dakar et dont, le thème était axé sur «l'impact des Tic sur l'éducation des jeunes».

Tout en plaidant pour une meilleure utilisation des technologies de l'information et de la communication, le Chef coutumier a ainsi, appelé à une meilleure appropriation de l'outil internet mais aussi, à une utilisation à beaucoup plus efficiente chez les enfants. Abdoulaye Makhtar Diop a également profité de cette tribune pour lancer une invite la jeune génération en leur demandant de s'imprégner de leur histoire et de leur culture. Mais surtout, aux autres associations familiales dakaroises à s'inspirer de l'Association des descendants de «Médoune Paye», présentée comme un modèle de regroupement.

Sur cette lancée, Assane Paye, président de ladite association et ses membres en ont profité pour sensibiliser les lauréats en les appelant à tendre vers l'excellence et à cerner en même temps l'apport et l'usage des TIC. Des outils qui sont, à leur yeux, devenus omniprésents et ayant un grand impact sur les aptitudes pédagogiques des enfants et même sur leurs personnalités. En plus des 8 prix d'excellence, des 28 prix d'honneur qui ont été distribués aux 40 élèves du cycle élémentaire et du cycle moyen secondaire, les lauréats ont eu droit à divers lots notamment des tablettes, des ouvrages et autres outils didactiques.

Les récipiendaires ont dans la même mouvance été invités à s'inspirer des valeurs du parrain de cette deuxième édition. Il s'agit d'El Hadji Amadou Assane Ndoye (1890- 1974). A la fois imam et leader politique, ce dernier a mené d'importantes activités économiques, politiques et religieuses.

Membre fondateur du Bloc africain, lancée par Galandou Diouf en 1929, El Hadji Amadou Assane Ndoye a, tour à tour, été conseiller municipal, conseiller général à l'Assemblée constituante et député à l'Assemblée nationale en 1960. Capitaine d'industrie, il a été membre, en 1947, du comité d'initiative pour la création d'une banque populaire avec Serigne Cheikh Mbacké «Gaindé Fatma». Il fut également imam adjoint de la Grande mosquée de Dakar.