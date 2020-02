Cote d'Ivoire: Journées africaines de l'écologie et du changement climatique - La 3e édition du 16 au 21 mars à Yamoussoukro

« Transition écologique dans les territoires et employabilité des jeunes ». C'est le thème central de la 3e édition des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique (Jfac) qu'organise, du 16 au 21 mars 2020, le ministère de l'Environnement et du Développement durable (Minedd) à Yamoussoukro.

En prélude à l'événement, le ministre Joseph Séka Séka a rencontré, lundi dernier, à son cabinet au Plateau, le 2e vice-président du Conseil régional du Bélier, Raymond Konan et le directeur de cabinet du président, Eugène N'Guessan.

La séance de travail a porté sur l'avancée des préparatifs des Jfac, dont le lancement est prévu le 10 février prochain.

Le Président du comité d'organisation, Moïse Assi Aboua, chef de cabinet du Minedd, a dévoilé les grandes lignes de ces Jfac 2020. Au nombre desquelles, des séances de formation au profit des jeunes de la région, une caravane de sensibilisation dans les communes et sous-préfectures du District autonome de Yamoussoukro, un planting d'arbres dans le cadre de la Journée internationale des forêts et un concert grand public. Des prix et des distinctions sont prévus pour récompenser les innovations écologiques. Un accent sera tout autant mis sur l'éco tourisme de la région.

Joseph Séka Séka a dit sa gratitude au président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, par ailleurs président du Conseil régional du Bélier, pour l'intérêt qu'il porte à l'organisation des Jfac dans sa région. Il s'est également félicité de l'appui des partenaires techniques et financiers de l'événement.

Les Jfac sont une plateforme africaine de partage et de vulgarisation de bonnes pratiques écologiques.