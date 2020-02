Ile Maurice: Horizon Paris 2024 - Identifier et encadrer les athlètes à potentiel olympique

communiqué de presse

Horizon Paris 2024, le programme de préparation mis sur pied par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs en collaboration avec le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) en vue des Jeux Olympiques de 2024, a été présenté aux partenaires du secteur sportif local hier au Complexe sportif national de Côte d'Or.

Les objectifs du programme sont d'identifier les sportifs, en particulier les jeunes éléments, qui peuvent prétendre à concourir aux Jeux Olympiques de 2024, et leur offrir le meilleur encadrement possible en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour les aider à chercher la qualification et, éventuellement décrocher une médaille olympique. A travers le projet ayant pour slogan, « On Prend le Paris », un soutien approprié sera fourni en termes de transport, d'hébergement et d'autres besoins préparatoires, à hauteur de Rs 1 million par athlète et par an. Le financement sera assuré par des sponsors.

Dans son discours, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, a encouragé les entreprises à faire preuve de patriotisme en s'engageant comme sponsors pour soutenir les sportifs à 'potentiel olympique'. Tout en rappelant aux athlètes la nécessité de faire preuve de constance dans leurs efforts, le ministre a souligné que ceux-ci bénéficieront non seulement d'un accompagnement sportif mais aussi d'un suivi académique pour une transition réussie en fin de carrière sportive.

Pour rappel, les Jeux Olympiques de 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris en France.