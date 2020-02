Angola: Le Président angolais souhaite le renforcement de la coopération avec l'Allemagne

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a manifesté vendredi, à Luanda, l'intérêt de son pays d'approfondir la coopération avec les institutions allemandes, dans le but d'assurer le financement pour le développement de divers secteurs de l'économie angolaise.

Dans un discours à l'occasion de la visite, à Luanda, de la Chancelière allemande, Angela Merkel, le Chef de l'Etat angolais a cité comme secteurs nécessitant de financement pour leur développement, le gaz, l'énergie et les eaux, ainsi que les infrastructures routières et portuaires.

João Lourenço a néanmoins précisé que ces secteurs avaient besoin des financements dans le cadre du régime des partenariats publico-privés.

Quant aux infrastructures, le Président angolais a parlé des concessions pour l'exploitation et la gestion des principaux chemins de fer, notamment celui de Benguela et des ports existant, en vue de rentabiliser le trafic international de minerais et d'autres marchandises et passagers des pays enclavés.

Le Président estime que l'exploitation de ces infrastructures constitue un grand défi à relever par les investisseurs allemands du domaine des Transports.

João Lourenço a également manifesté l'intérêt du Gouvernement angolais d'établir avec l'Allemagne des programmes d'assistance en matière de formation des cadres dans le domaine des recherches scientifiques et les secteurs de l'agriculture et des forêts, de la pêche, de l'éducation, ainsi que de la formation professionnelle et de la Santé.

Selon le Président angolais, la coopération entre l'Angola et l'Allemagne, au plus haut niveau, constitue un grand dynamisme qui caractérise les relations entre les deux pays.

Dans le domaine de la coopération financière, a-t-il souligné, Berlin fait preuve d'une ouverture qui corresponde aux souhaits de Luanda en matière des projets de développement.

Dans ce cadre, João Lourenço a souligné la disponibilité de l'Allemagne d'injecter 1,06 milliard de USD pour l'acquisition des équipements électromécaniques de fabrication germanique, en vue de fournir des turbines à la centrale hydroélectrique de Caculo Cabaça, en construction dans la province de Cuanza Norte.

Le Chef de l'Etat angolais a encore manifesté l'intérêt de voir l'engagement des entreprises allemandes dans la construction d'autres centrales hydroélectriques de grande portée, telle que l'entreprise bi-nationale de Baynes, sur le fleuve Cunene, pour servir l'Angola et la Namibie, et aussi la production d'énergie solaire dans les zones les plus reculées du pays.

Le Président espère également voir l'Allemagne participer à l'expansion du réseau électrique des villes de Moçâmedes et de Tombwa, dans la province de Namibe, et au développement du secteur agricole angolais.

En ce qui concerne ce dernier secteur, João Lourenço a souligné l'importance qu'assume la coopération bilatérale pour l'agropastoral angolais, dans la perspective de construction d'une unité de production de vaccins et d'un laboratoire de recherche animale en Angola.

La Chancelière allemande a débarqué ce vendredi avant-midi à Luanda pour une visite de quelques heures en Angola.

Angela Merkel effectue ainsi sa deuxième visite à Luanda.

Lors de sa première visite en Angola, qui a eu lieu en 2011, Luanda et Berlin s'étaient convenues d'établir un partenariat élargi.

Par contre, le Président angolais a visité Berlin en août 2018. João Lourenço a rencontré à nouveau la Chancelière allemande en septembre 2019 à New York.

Les relations de coopération entre Luanda et Berlin remontent depuis 1979.