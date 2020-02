Togo: Un chauffeur enlève une Citroën C3 de 19 millions de F CFA, 10 autres, des motos

L'heureux grand gagnant a pour nom Komi Sodzézo (gagnant de la Citroën C3 de 19 millions de F cfa) et est employé de CMTP (Carrière Mine Travaux Publics), un des quatre partenaires de Scan Togo pour le transport du clinker. Au cours d'une cérémonie ce Vendredi 07 Février 2020 dans la cité de cette société, à Sika Kondji dans la préfecture de Yoto, l'heureux élu et ses 10 compères ont été consacrés meilleurs chauffeurs de l'année 2019, à la suite d'un tirage au sort ayant concernés 91 chauffeurs sur les 351 candidats au départ, qui ont pu franchir les différents obstacles.

Et comme c'est souvent le cas en de pareilles circonstances, l'heureux gagnant n'a pas caché toute sa joie. S'il a adressé ses remerciements aux premiers responsables de Scan Togo, pour cette initiative qui ne vient que compléter toutes les dispositifs en vue d'une amélioration de la sécurité et du comportement des conducteurs des engins de transports du clinker togolais à travers les routes togolaises et vers les pays de la sous-région, Komi Sodzézo qui entend poursuivre avec les bonnes conduites qui lui ont valu le prix, reconnait par la même occasion, qu'il n'est pas forcément le meilleur chauffeur mais que si beaucoup sont appelés, il n'y a à la fin qu'un seul élu et que le hasard a voulu cette fois que ce soit lui.

En attendant une autre édition possible de ce concours, les responsables de Scan Togo pour leur part se réjouissent des résultats obtenus. Des différentes voix qui se sont succédés dont celles de la responsable Santé et environnement, Mme Latifate, et celui en charge des achats et de la logistique, également président du jury du concours, Guy d'Almeida, cette compétition lancée en Mai 2019, a permis de passer de « 09 morts en 2018 à un seul mort en 2019 », occasionné par les véhicules de Scan Togo transportant du clinker. Un seul objectif désormais pour cette société d'extraction de clinker, réaliser la prouesse de « 0 mort en 2020 ». Dame Latifate et M. d'Almeida ont exhorté les différents conducteurs présents à cette cérémonie à tout faire pour que cet objectif soit atteint avec ou sans concours.

Aussi, des mots du Directeur des achats et de la logistique, la motivation principale de Scan Togo en organisant ce concours « c'est la sécurité sur nos routes ». Toujours sur cette baisse sensible du nombre de morts occasionnés par les véhicules sortis des usines de Scan Togo, s'il reste toujours insatisfait, il trouve que « c'est à force d'abnégation, de courage, de volonté, et de sensibilisation et grâce au concours des chauffeurs » qu'on en soit arrivé là, mais que « un mort, c'est toujours trop pour nous. Nous, notre ambition c'est d'avoir 0 décès sur nos routes ».

Au-delà du bilan, a-t-il poursuivi, « les améliorations, on les sent. Nous avons constaté une nette amélioration de l'état des camions, une nette amélioration du comportement des chauffeurs, une nette amélioration de leur attitude au volant, le port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) ».

Outre les heureux gagnants, les 80 autres qui ont pu franchir les différents obstacles de la compétition ont eu droit à des attestations de meilleur chauffeur.