Maroc: Les Canadiens H2H et CCSG et le Marocain Blue Chili lancent la 2ème Conférence internationale de vente à Casablanca

Les mutations engendrées par les grands bouleversements technologiques n'épargnent aucun secteur. Celui de la vente et du marketing direct en est lourdement impacté.

Cette "révolution", menée principalement par la vague numérique de cette dernière décennie, rend les approches conventionnelles inadaptées et parfois même obsolètes. La fonction de la vente, sa gestion et le rôle du commercial dans les entreprises sont confrontés à la digitalisation accélérée.

Les organisations doivent donc vite embrasser, en mode agile, le changement même si le virage de la transformation numérique comporte certainement des risques et des coûts que les entreprises ne peuvent sous-estimer. Certes, la transformation peut bien paraître aisée, néanmoins il ne faut pas négliger les enjeux mal cernés qui sont souvent nombreux.

Dans cette dynamique, deux grands volets sous-tendent la transformation numérique de la fonction vente et de sa gestion : l'humain et sa gestion du changement, ainsi que l'intégration des nouvelles technologies comme outil d'aide à la prise de décision.

Conscients de ces enjeux, deux cabinets de consulting canadiens (Heart2Heart - H2H et "Canadian Consulting & Services Group" - CCSG) et une agence conseil marocaine (Blue Chili), ont décidé de réunir leur expertise pour organiser la 2ème édition de "La conférence internationale de vente".

Cet événement se veut une occasion de rencontres et d'échanges avec des pairs et des gestionnaires experts du Canada et du Maroc, dont l'objectif est de valoriser la fonction de la vente, d'éclairer et d'accompagner les participants dans leur approche pour l'apprivoisement de ce virage humain et technologique.

Après une 1ère édition de la Conférence internationale de vente à Montréal, la programmation de la 2ème édition va aborder différents thèmes dont les secrets de la performance, la vente et les nouvelles technologies... animés par de grands professionnels du domaine comme le célèbre Serge Beauchemin qui figure parmi la liste des Top 40 Canadiens de moins de 40 ans les plus performants. Différents ateliers seront mis en place le vendredi, afin que des experts internationaux et nationaux dont Marc Breton qui incarne le « leadership moderne » et dirige une société à 45 millions de CA, partagent avec les directeurs généraux et autres participants les pratiques les plus innovantes pour la vente.

Cette manifestation est devenue possible grâce à la précieuse contribution des divers partenaires et la collaboration de gestionnaires et d'experts directement impliqués dans le développement commercial et la transformation numérique de la vente, dans divers domaines.