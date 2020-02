Afrique: CAN tous les 4 ans - Augustin Senghor ne s'y oppose pas, mais...

La proposition du président de la FIFA d'organiser la CAN tous les 4 ans continue de faire réagir. Alors qu'El Hadji Diouf, ancien international sénégalais, est contre cette idée, le président de la Fédération sénégalaise de football ne réfute pas la proposition.

Présent le week-end dernier à Rabat dans le cadre du colloque sur le développement des compétitions et des infrastructures en Afrique, Augustin Senghor a estimé que « si des réformes sont nécessaires, il faut avoir le courage de les faire ».

Toutefois, le patron de l'instance dirigeante du football sénégalais veut jouer la carte de la prudence. Mieux, il propose la création d'une compétition intermédiaire entre les deux CAN.

« Mais le préalable, c'est de bien en maîtriser les tenants et les aboutissants. Parce que ce qui prime, c'est faire en sorte de ne pas perdre nos acquis et que, surtout, l'Afrique trouve sa place dans le concert des compétitions. Si c'est seulement pour faire de la place aux autres, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si ça peut permettre de mieux structurer nos compétitions, mieux les valoriser et que, dans les années durant lesquelles il n'y a plus de CAN on nous propose autre chose, pourquoi pas ? Pourquoi entre deux CAN ne pas organiser une Ligue des nations africaine ? », a ajouté Augustin Senghor.