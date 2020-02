Maroc: Les opérateurs du commerce extérieur édifiés sur les nouvelles réglementations

La performance des entreprises à l'international au centre d'une rencontre organisée par le groupe Banque Centrale Populaire

La croissance des échanges commerciaux à l'international a été accompagnée ces dernières années par d'importantes évolutions réglementaires au niveau national et international, entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Afin de sensibiliser les entreprises marocaines aux nouveautés réglementaires apportées notamment par les règles Incoterms 2020, d'une part, et par la réglementation de change, d'autre part, le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a organisé, mercredi 5 février dernier à Casablanca, une rencontre en faveur des opérateurs du commerce extérieur.

Organisée sur le thème « Performance des entreprises à l'international, entre évolution réglementaire et opportunités de développement », cette importante rencontre a été animée par les experts de la Banque Centrale Populaire, considérée comme l'une des premières institutions bancaires du Maroc et le premier collecteur de l'épargne nationale avec 26% de parts de marché.

Inscrite dans le cadre de sa politique de proximité et d'accompagnement de sa clientèle entreprises, cette rencontre a également permis de « présenter le dispositif d'accompagnement du groupe bancaire mis en place à travers la Banque transactionnelle du groupe, en faveur des opérateurs de commerce extérieur », a relevé dans un communiqué l'institution bancaire qui tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc.

A travers cet événement, qui a connu la participation de Christoph Martin Radtke, expert en commerce international et de Younes Bouchelkha, directeur de la réglementation & affaires juridiques à l'Office des changes, « nous avons souhaité interagir avec nos clients d'une manière plus directe, en leur apportant l'analyse et l'éclairage nécessaires au développement sécurisé de leurs activités à l'international », a expliqué le directeur général de la BCP, Kamal Mokdad.

Cité par le communiqué, il a expliqué que « dans le cadre d'une offre dédiée, nous avons accordé une importance capitale à l'accompagnement des opérateurs par le biais d'un suivi personnalisé, intervenant dans toutes les étapes de leur croissance à l'international ».

L'expert Christoph Martin Radtke, par ailleurs co-président du Comité de rédaction des Incoterms 2020 auprès de la Chambre de commerce internationale, a, pour sa part, déclaré : « Face à des opérations de plus en plus complexes, la version 2020 des Incoterms apporte des évolutions majeures pour faciliter la lecture et uniformiser la compréhension des règles et ce, dans le but d'encourager le développement des flux commerciaux à l'international ».

« La réglementation de change 2020 introduit de nouvelles mesures de libéralisation et d'assouplissement aussi bien en matière d'opérations courantes qu'en matière d'opérations sur le capital », a de son côté fait savoir Younes Bouchelkha.

Lors de son intervention, il a soutenu que ces évolutions œuvrent « à la consolidation du régime de convertibilité et à la simplification des dispositions ».

Pour rappel, le groupe Banque Centrale Populaire est composé de 8 Banques populaires régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l'étranger.

Leader du financement de l'économie avec 24% de parts de marché au Maroc, le groupe Banque Populaire est présent dans 32 pays dans le monde.