Sénégal: Accidents de la circulation - Une cartographie des causes pour une meilleure prévention

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) a mené une enquête sur la typologie des causes d'accidents de la circulation. Une étude qui fait l'objet d'une restitution avec les différents acteurs et par laquelle la structure veut cerner les principales causes des accidents et élaborer un dispositif de prévention adapté.

Les accidents de la route constituent la 10ème cause de décès dans le monde avec 1,3 million de morts chaque année dont plus de 90% dans les pays dits à revenu intermédiaire. L'assurance automobile représente environ 20% du volume du marché des assurances ; plus de 50% des déclarations de sinistre sont les conséquences directes d'accidents de la circulation.

Au Sénégal, plus de 4.000 accidents de la circulation sont dénombrés chaque année sur les routes, faisant plus de 500 morts. Une hécatombe à laquelle il faut apporter des solutions. C'est l'objectif visé par l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) à travers une étude qui a pour ambition de faire la typologie des causes d'accidents de la circulation pour élaborer un dispositif de prévention adapté.

«Les accidents de la circulation ont des conséquences désastreuses par rapport au nombre de victimes, à leur gravité et l'impact qu'ils ont sur l'assureur qui nous intéresse au premier plan. L'une des missions principales de l'Oqsf, c'est de favoriser l'inclusion financière. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendu compte que malgré l'obligation d'assurance automobile, les gens peinent à souscrire à une assurance. S'ils le font, parce que c'est une assurance obligatoire, ils n'en voient pas l'utilité», a soutenu, hier à Saly Portudal, Ndèye Coura Sèye, experte financière à l'Oqsf.

Ainsi, l'observatoire a décidé, d'après elle, de s'attaquer aux causes au lieu de s'attarder sur les conséquences : «Nous avons étudié les procès-verbaux d'accidents pour avoir des statistiques fiables et nous atteler à des mesures pour baisser la sinistralité. En matière de prime d'assurance, la sinistralité a une importance parce que les primes servent à régler les sinistres. Si ces derniers diminuent, les primes baissent».

Les assureurs déplorent les conséquences de ces drames sur les routes car, au-delà des pertes en vies humaines et leurs corollaires, ils entraînent des préjudices économiques considérables pour les victimes et leurs familles. Aux yeux du Directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal (Aas), Matar Faye, la sécurité routière est un combat qu'il faut inscrire dans la durée.

Les assureurs, qui s'y sont engagés depuis plus de 30 ans, veulent faire des conducteurs, des usagers aux comportements citoyens et responsables. Gora Khouma, Secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, rappelle, quant à lui, que l'accident ne profite à personne ; d'où l'urgence de trouver des solutions dans une démarche inclusive.

Selon lui, cette approche tire sa pertinence dans le fait que ce fléau impacte aussi bien les acteurs routiers que les assureurs en dispensant les premiers de l'achat de la vignette ou du talon de l'assurance qui coûtent très cher.

Ce conclave de trois jours à Saly Portudal réunit les forces de sécurité, les représentants des sociétés d'assurances (compagnies et courtiers), la Direction des assurances, des agents du ministère des Transports, des associations consuméristes ainsi que des syndicats de transporteurs. réparation, indemnisation, immobilisation des véhicules, assurance : Les accidents de la route coûtent 74 milliards de FCfa par an au Sénégal

Les accidents de la route sont une réalité tragique au Sénégal. Sur un chiffre d'affaires annuel d'environ 175 milliards de FCfa de l'assurance automobile, quelque 13 milliards sont consacrés au remboursement et à la prise en charge des victimes en 2019.

Cette information a été révélée hier, lors d'un atelier technique de restitution des résultats de l'enquête sur la typologie des causes d'accidents de la circulation organisé par l'Observatoire de la qualité des services financiers. Par ailleurs, les accidents de la circulation coûtent excessivement cher au Sénégal.

Selon le Directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal (Aas), Matar Faye, c'est 1 à 2% de notre Produit intérieur brut (Pib) et presque 74 milliards de FCfa qui sont dépensés en termes de réparation, d'indemnisation, d'immobilisation des véhicules, d'assurance. La perte de productivité et de revenus pour les victimes et leurs proches est tout aussi considérable.