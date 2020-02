Afrique: Salon international de la santé - Le Mexci 2020 prévu du 15 au 17 avril

La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 6 février, au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé.

La sixième édition du Salon international de la santé et du matériel médical, dénommé Medical Expo Côte d'Ivoire (Mexci) se tiendra du mercredi 15 au vendredi 17 avril, au Sofitel Hôtel Ivoire.

Le lancement officiel a eu lieu le jeudi 6 février, dans ledit hôtel, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé. Il avait à ses côtés, Mme Yonca Özçeri, l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, ainsi que plusieurs personnalités, représentant les différents partenaires de ce salon. Le thème retenu cette année est : « Modernisation et performance des systèmes de santé : solutions et innovations ».

A l'occasion, le ministre Eugène Aka Aouélé a indiqué que cette exposition sera l'opportunité pour les différents acteurs du secteur médical ivoirien de découvrir d'autres qualités d'équipements. « Le droit à la vie a pour corollaire, le droit à la santé. Ce qui nous fait défaut dans nos établissements sanitaires, en Côte d'Ivoire, c'est la qualité et la maintenance de l'équipement. Ce salon sera l'occasion pour les acteurs impliqués dans les opérations d'acquisition et de maintenance d'appareillages médicaux, décideurs, techniciens comme utilisateurs, de disposer d'informations actualisées sur les équipements », a-t-il souligné.

Avant d'ajouter : « J'invite toutes les entreprises opérant dans le domaine médical et dans les activités connexes, les professionnels de la santé, les établissements de soins, les programmes de santé, les établissements de formation, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales ainsi que l'ensemble de la population à participer massivement au Mexci 2020. Nous comptons surtout, sur la Turquie pour nous aider à permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place ».

Mme Yonca Özçeri, ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, s'est réjouie du choix porté sur son pays pour être l'invité d'honneur de cette sixième édition du Mexci. « Medical Expo sera une bonne occasion de renforcer nos relations dans ce domaine. La Turquie a un secteur de la santé développé et bien établi. Elle est une destination médicale émergente pour les voyages médicaux internationaux. Un nombre considérable de patients ivoiriens ont déjà bénéficié de la coopération existante entre le secteur de la santé privé turc et les institutions ivoiriennes. Il existe encore un énorme potentiel pour une coopération plus approfondie entre nos pays dans le secteur de la santé. Nous avons beaucoup à faire en matière de santé et de tourisme de santé avec la Côte d'Ivoire », a-t-elle noté.

Le commissaire général du salon, Blaise Ndédé, a, quant à lui, indiqué que Mexci 2020 attend la participation d'une centaine (100) d'exposants et près de dix-mille (10 000) visiteurs. Il a ajouté que plusieurs pays prendront part à cette sixième édition. Entre autres, la Turquie, la France, l'Inde, la Chine, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Togo.

Le commissaire général a aussi indiqué que ce salon s'adresse aux personnes physiques et morales intéressées par le domaine de la santé à savoir, les sociétés de promotion et de vente de matériels et dispositifs médicaux ; les fabricants et distributeurs de produits de santé et de Bien-être ; les Ordres et groupements professionnels en santé ; les instituts de recherche ; les établissements de soins ; les partenaires techniques et financiers ; les collectivités territoriales ; les ONG exerçant dans le domaine de la santé ; les universités et établissements de formation en santé ; le grand public est invité comme visiteurs. Il a, en outre, exprimé sa gratitude au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a institutionnalisé le Médical Expo Côte d'Ivoire par un arrêté.

Mme Assouan Marie Chantale, conseiller technique du ministre et vice-présidente du comité scientifique, a, quant à elle, souligné que ce salon a pour but de contribuer au renforcement de la pertinence et de la qualité du système de santé en Côte d'Ivoire. « Outre les expositions, il y aura également des conférences, des symposium, des panels et des B to B ».