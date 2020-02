Sénégal: Transport aérien - Air Sénégal ouvre la ligne Dakar-Genève à partir du 18 juin

Genève Aéroport, a annoncé, vendredi, le lancement d'une nouvelle ligne vers Dakar. Les vols seront opérés par la jeune compagnie Air Sénégal à partir du 18 juin 2020, à raison de trois rotations par semaine, a souligné Genève Aeroport, dans son communiqué. Le vol Genève-Dakar sera opéré trois fois par semaine (lundi, jeudi, samedi) avec un Airbus A-321 pouvant accueillir 16 passagers en classe affaires et 149 passagers en classe économique.

«La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, a pour ambition d'être le leader du transport aérien ouest-africain en s'appuyant sur le nouvel aéroport de Dakar (Aéroport International Blaise Diagne). Elle se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes intérieures que des lignes internationales », a déclaré Genève Aéroport.

Vers l'Europe, après Paris, Marseille et Barcelone, Air Sénégal desservira dès l'été Genève, en vol direct, et répondra ainsi à des besoins importants dans le domaine du tourisme et du voyage d'affaires.

Il s'agit pour Genève de la première destination régulière vers l'Afrique de l'Ouest depuis 1996 et d'une nouvelle étape dans la stratégie de développement des vols long-courriers pour offrir à la Suisse romande, à sa population et à ses entreprises, une desserte intercontinentale de qualité, a précisé l'autorité aéroportuaire suisse. Cette nouvelle destination est également un atout supplémentaire pour la Genève Internationale ainsi qu'une opportunité pour les milieux économiques et la communauté africaine francophone de la région.

Correspondant permanent