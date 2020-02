Cote d'Ivoire: 40e édition du Popo Carnaval - Un financement plus accru des institutions de la République souhaité

"Popo carnaval de Bonoua, 40 éditions au service du développement culturel et touristique dans une Côte d'Ivoire unie". C'est le thème de la 40ème édition de ce festival qui se tiendra du 13 au 26 avril 2020. L'annonce a été faite, le 6 février 2020, à Bonoua par Paul Kacou, commissaire général du « Popo carnaval » lors du lancement officiel dudit festival.

"Cette édition spéciale, dira-t-il, est un véritable défi à relever". Pour ce faire, M. Kacou a soutenu qu'il est primordial de « faire un plaidoyer en faveur du Popo pour un financement plus accru de la part des institutions de la République. »

A l'en croire, c'est de cette façon que l'organisation pourra relever le défi du développement de la Côte d'Ivoire grâce à la culture et au tourisme.

Cette 40ème édition s'annonce riche en perspective avec des innovations. La foire commerciale et gastronomique se tiendra sur le site des anciens bureaux de la sous-préfecture. Une journée dédiée aux us et coutumes des Abouré Ehivé est prévue au cours de cette édition qui sera marquée la décoration des anciens commissaires du Popo. Il faut noter que cette édition du Popo carnaval bénéficiera du soutien du sponsor officiel, Brassivoire.

Cette entreprise, dira Martine Gatabazi, directrice marketing, va prendre une part active dans l'organisation de cette 40ème édition. C'est d'ailleurs pourquoi, dira-t-elle, sa structure, s'est engagée à accompagner cette édition à l'instar des « projets de haute portée culturelle comme dont la valeur ajoutée en termes d'attractivité culturelle et touristique, et de développement local n'est plus à démontrer. »

Il est bon de savoir que le Popo carnaval est le résultat apporté, depuis 1946, à la traditionnelle fête annuelle des ignames en pays Abouré, à Bonoua, situé à 50km à l'Est d'Abidjan.