Sénégal: Développement du continent - Microsoft 4Afrika outille les jeunes

A l'occasion du 7eme anniversaire de Microsoft 4Afrika, une table ronde a été organisée ce matin au siège de Microsoft à Dakar. Cette rencontre s'inscrit selon Yacine Barro Bourgault, responsable du segment Pme/Pmi chez Microsoft Moyen-Orient et Afrique dans le cadre de faire le point sur les actions mises en œuvre par Microsoft 4Afrika à travers les formations et partenariats menés pour autonomiser les jeunes du continent africain.

L'initiative Microsoft 4Afrika a touché, d'après un document remis à la presse lors de la table ronde, 1.7 million de petites et moyennes entreprises, soutenu 300 start-ups, 12 partenariats d'accélération, et a formé 10800 africains à la Microsoft cloud society. Aussi, note-t-on ladite initiative a placé 926 stagiaires chez 176 partenaires avec un taux d'emploi de 85%.

Cette initiative qui, pour les responsables de Microsoft Dakar, a été reconnue par l'International finance corporation comme un exemple de meilleure pratique en matière de développement en Afrique Subsaharienne, a été mise en place pour autonomiser les jeunes africains et à accélérer le potentiel numérique du continent.

« Le partenariat stratégique entre Usaid et Microsoft 4Afrika pour la mise en œuvre des Centres régionaux de leadership (RLC) de l'initiative des jeunes leaders africains (Yali RLC) a permis de former plus de 11000 jeunes africains », indique Mme Bourgault.

Les quatre RLC (Kenya, Afrique du sud, Ghana, Sénégal) ont pour but d'encourager l'apprentissage autour de la transformation et d'améliorer les compétences en matière de leadership, dit le responsable de Microsoft. C'est ainsi qu'à Dakar, le Centre régional de leadership a « formé 3000 anciens élèves grâce aux programmes hybrides et en ligne qui compte de nos jours 1000 participants ».

« Les efforts de Microsoft4Afrika se concentrent sur notre population jeune afin de s'assurer que la technologie puisse bénéficier à tous les jeunes pour devenir les leaders de demain » confie enfin Yacine Barro Bourgault.