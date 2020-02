Sénégal: Développement du marché immobilier - Le pays et la France se liguent

Les présidents des chambres de commerce de Dakar et d'Aix Marseille Provence ont signé hier une convention de partenariat. Selon Abdoulaye Sow et Jean-Luc Chauvin cette signature a pour but de permettre aux entreprises sénégalaises et françaises du secteur immobilier de pour pouvoir nouer des collaborations allant dans le sens de travailler ensemble, partager des connaissances et développer leur milieu.

Les chefs d'entreprises sénégalaises et françaises de l'immobilier ont la banane. En effet, une convention a été signée hier par les deux présidents des chambres de commerce de Dakar et d'Aix Marseille Provence pour faciliter leur collaboration. Une convention qui, selon le président de la chambre de commerce d'Aix Marseille Provence a pour but de faire de sorte que leurs équipes respectives vont travailler à rapprocher les entrepreneurs de Dakar avec ceux de son pays. Cela, explique Jean-Luc Chauvin, « dans le but de les permettre à nouer des collaborations, faire du business ensemble pour développer l'activité immobilière mais également dans d'autres secteurs ».

Il dit vouloir, dans la même perspective, lancer un appel à ce que les entreprises des deux hubs que sont Dakar et Marseille travaillent ensemble pour créer ce nouveau monde environnemental, sociétal et notamment à travers les Bâtiments. Dans ce sens, M. Chauvin trouve que les deux villes peuvent partager des expérimentations en matière énergétique, de gestion environnementale entre autres.

En quelque sorte, le français confie que cette convention appelle « nos entreprises à travailler ensemble pour pouvoir exhiber qu'on a la capacité à être en avance sur le reste monde à montrer le meilleur de ce qu'on peut faire ».

Par ailleurs il précise que la convention se veut aller au-delà de la « signature pour que dans une année, l'on puisse faire une évaluation afin de voir combien d'entreprises ont réellement collaboré ». Dans le cadre de ladite convention, il ajoute également que des entreprises marseillaises viendront à Dakar comme celles sénégalaises iront aussi en France pour développer des partenariats grâce à l'appui des deux chambres de commerce.

Pour sa part, Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) souligne que l'importance de la signature de cette convention par les deux institutions, dans le but d'encadrer les entreprises sénégalaises et françaises intervenant ensemble dans le secteur de l'immobilier s'est fait sentir surtout dans un contexte où le Sénégal est en chantier.