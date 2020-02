Cameroun: Dédicace - Denise Naafa en concert

A l'occasion de la présentation de son deuxième album, la jeune chanteuse sera accompagnée de grandes pointures de la musique camerounaise ce jeudi à l'IFC de Yaoundé.

Quoi de mieux qu'un concert live pour présenter son deuxième album. L'artiste musicienne, Denise Naafa, promet le show ce jeudi 8 décembre à l'Institut français du Cameroun (IFC) de Yaoundé. C'est à l'occasion de la dédicace de sa nouvelle galette musicale de 11 titres intitulée : « My soul ».

La chanteuse sera accompagnée sur la scène par des artistes de renom tels que Ottou Marcellin, Govinal, Amina poulloh, Sanzy Viany et le groupe Takam II. « Ce sont des grands frères qui m'ont guidée au début de ma carrière musicale », a précisé Denise Naafa.

Après le spectacle, suivra une séance de dédicace du CD. Les billets déjà disponibles se vendent aux prix de 10 000, 15 000 et 20 000 F au kiosque de l'hôtel Hilton de Yaoundé et à l'IFC. Avec un ou deux CD offerts pour l'achat des billets de 10 000 et de 20 000 F.

A ce spectacle qui débute à 17h, le public est invité à se présenter à 15h30. Denise Naafa invite, par ailleurs, le public à venir massivement déguster « My soul ».

Concernant son nouvel album empreint de sonorités variées entre l'afro soul, le reggae et le zouk, la chanteuse avoue que la maturité et le professionnalisme sont des ingrédients qui marquent la rupture avec le premier : « Mon émoi » sorti en 2012. Les thèmes abordés dans ses textes comme l'amour, la paix et l'humilité restent néanmoins inchangés dans ses deux galettes. Comme pour être fidèle à son style.