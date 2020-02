Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'Assemblée provinciale menace de fermer ses portes faute de rétrocession

C'est une mise en garde faite au Gouvernement national de la République démocratique du Congo (RDC) par l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu, à l'issue d'une réunion que les membres du bureau de cet organe délibérant ont eu ce vendredi 7 février 2020 avec le Gouvernement Provincial.

Devant la presse de Goma, Adèle Bazizane, Rapporteure de l'Assemblée provinciale a relevé que le manque de rétrocession bloque le développement de la Province du Nord-Kivu et le fonctionnement des institutions provinciales.

« Le Nord-Kivu qui est la 4ème province fiscale, ne peut pas continuer à mobiliser des fonds pour le pays et ne rien recevoir en contrepartie. Nous n'avons pas bénéficié de cette rétrocession de la part du pouvoir central depuis maintenant plus ou moins 6 mois et ça bloque le développement des entités territoriales décentralisées du Nord-Kivu », note Adèle Bazizane.

La speaker de l'Organe délibérant renseigne que les deux institutions provinciales (l'Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial), lancent un cri d'alerte au Gouvernement central et un appel à la prise des responsabilités de Kinshasa pour sauver le Nord-Kivu.

« La rétrocession permet la construction des écoles dans les six territoires et l'amélioration de la voirie dans les trois villes que compte le Nord-Kivu. Et comme ça ne vient pas, tout est bloqué en province. C'est un droit et non une faveur », rajoute-t-elle. Avant d'annoncer que, faute de moyens financiers pour le paiement des agents des institutions provinciales, ses portes seront bientôt fermées.« Et si les institutions provinciales arrêtaient de fonctionner, la vie de la province sera handicapée », conclut-elle.

Par ailleurs, dans l'esprit de la décentralisation du fonctionnement des institutions des provinces de la RDC, la Constitution à son article 175, parle de la retenue à la source de 40% des recettes produites par chaque province. Ce qui n'est jamais appliqué jusqu'à ce jour.

À défaut de cette retenue à la source, le principe de la rétrocession mensuelle de 40% a été instaurée pour permettre aux provinces de se développer. Son application par le pouvoir central, reste lettre morte.

Ce ras-le-bol exprimé ce jour par le Nord-Kivu, constitue également la revendication d'autres provinces de la RDC qui souhaitent que la loi en la matière soit appliquée à la lettre.

