Cote d'Ivoire: Programme du Mérite international - Le Prince Edward se félicite de l'adhésion massive des jeunes ivoiriens

Inscrit en bonne place dans l'agenda de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, Son Altesse royale Prince Edward a rendu visite, hier, aux populations de Port-Bouët, commune siège du programme du Mérite international de la jeunesse.

L'hôte de marque a, en sa qualité de président international de l'Ordre du mérite international, salué l'engagement des autorités ivoiriennes pour la mise en œuvre dans le pays de ce programme de développement des jeunes de 14 à 24 ans, auquel sont déjà inscrits plus de 30 000 volontaires.

« La Côte d'Ivoire peut être très fière, parce qu'elle occupe le premier rang des pays francophones africains et est quatrième dans le monde parmi les États partie prenante au programme», a déclaré le dernier fils de la Reine Élisabeth II du Royaume-Uni. Il a expliqué que le concept du Mérite international de la jeunesse repose sur quatre axes majeurs que sont l'altruisme, l'aptitude et l'intérêt, le loisir sportif et le voyage d'aventure. Le Mérite international, dans les pays où il a été adopté, prépare, en marge du système éducatif, le jeune à réussir à vie et sa carrière professionnelle.

Le programme permet au volontaire d'aller au-delà de ses limites personnelles et de maîtriser sa personnalité. Puis à s'ouvrir à de nouveaux horizons, se faire de nouvelles connaissances et développer des compétences civiques et interculturelles. Il est couronné par une médaille et un certificat international signé par le Duc d'Edimbourg.

Le maire de Port-Bouët, Sylvestre Emmou, a dit sa fierté de recevoir dans sa commune l'un des héritiers du trône britannique, le Comte de Wessex. Il a rappelé que Port-Bouët est, depuis 1989, le berceau du programme du Mérite international de la jeunesse. Il a pris l'engagement de pérenniser et de valoriser davantage l'initiative en Côte d'Ivoire.

Sylvestre Emmou a profité de la solennité de l'événement pour faire du Prince britannique, Citoyen d'honneur de sa commune.