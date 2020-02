Sénégal: Le pays dispose d'atouts pour son émergence

opinion

Il n'y a pas de grande nation et de petite nation, tout dépend de la volonté patriotique du peuple qui s'investit pour servir et développer son pays.

Le Sénégal dispose d'une stabilité sociopolitique qui constitue une référence en Afrique. La paix n'a pas de prix, elle ne se vend pas et ne s'achète pas. Elle est primordiale pour tout pays qui veut bâtir son présent et son devenir. Là où il y a le diamant, sans la paix, la richesse ne sert à rien, on ne construit rien et tout se détruit.

La paix est devenue un atout géopolitique et une sécurité pour attirer l'investissement, l'attraction touristique et événementielle. Là où il y a la guerre, personne n'y va ou ne prend le risque d'y investir pour tirer profit. La paix, c'est aussi le socle sur lequel repose la démocratie.

Le Sénégal est une référence démocratique sur le continent africain. Il existe dans ce pays un pluralisme politique, la liberté d'expression et l'engagement citoyen. L'exception sénégalaise, c'est d'abord son capital humain. Une intelligentsia de marque et remarquée partout à travers le monde.

De hauts fonctionnaires, ingénieurs, cadres de l'armée, enseignants, penseurs, hommes de culture et journalistes, etc. qui portent haut le flambeau du pays.

La diplomatie sénégalaise a toujours rayonné à l'international grâce à son ouverture, à sa posture et à l'esprit de dialogue entre les nations. La diplomatie de la pacification et des solutions reste notre principale force pour bannir les divisions et confrontations destructrices.

Le Sénégal a très tôt misé sur la culture en instituant de grands événements culturels, réputés à travers le monde. La diplomatie culturelle constitue un enjeu de taille qui met en exergue le potentiel créatif, artistique, littéraire et cinématographique du Sénégal. La culture se positionne de mieux en mieux comme un pilier de l'économie moderne.

L'émergence économique du Sénégal n'est pas une vue de l'esprit, elle s'adosse sur une vision et une orientation politiques du Plan Sénégal émergent pour vaincre le sous-développement et la pauvreté. Notre devenir économique reste un choix pour éradiquer le désarroi du peuple. Nous pouvons ensemble et avec l'apport de tous atteindre l'émergence du Sénégal.

Osons pratiquer plus d'investissement, maximiser le partenariat public-privé, accompagner l'esprit start-up, faciliter l'accès aux financements, renforcer l'industrialisation, développer les affaires et bien rentabiliser les richesses gazières et pétrolières.

La trajectoire s'ouvre sur l'espoir. Un Sénégal émergent est sur les rampes.

Vive le Sénégal qui ose, avance, progresse et gagne !

Par Alassane Alou NDIAYE Yeumbeul Sénégal

Entrepreneur social, acteur culturel.