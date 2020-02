Madagascar: BNI Madagascar - Partenariat avec MasterCard pour la vulgarisation des technologies de paiements

Alexandre Mey, DG de la BNI Madagascar, et Mark Elliott, président de la division Afrique Australe de MasterCard, ont signé un accord en faveur de l'inclusion financière.

La BNI Madagascar confirme son statut de première banque de Madagascar. Elle prend une longueur d'avance en matière de technologies de paiements innovants en signant un partenariat avec MasterCard, le leader mondial en la matière. Un partenariat qui va prochainement permettre à la BNI Madagascar d'émettre des cartes prépayées aux entreprises, notamment à leurs collaborateurs qui voyagent fréquemment pour affaires à Madagascar et à l'extérieur.

Cette nouvelle étape de la collaboration entre les deux institutions a été marquée par une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente, qui s'est tenue au siège de BNI Madagascar à Analakely, entre Alexandre Mey, directeur général de BNI Madagascar, et Mark Elliott, président de la division Afrique Australe de MasterCard.

Pour BNI Madagascar, la vulgarisation des outils de paiements innovants avec un leader mondial en la matière est une pierre à l'édifice pour, d'une part, révolutionner davantage les services bancaires et financiers à Madagascar , et d'autre part, pour contribuer davantage à l'inclusion financière du pays. « Il s'agit pour nous d'offrir à nos clients un accès aux produits et services de paiements innovants, tout en combinant le meilleur de la technologie et du digital », selon Alexandre Mey.

« L'inclusion financière est un point important de notre mission en tant que première banque malgache », a-t-il ajouté. Avant de conclure : « À travers un réseau très important, BNI dispose aujourd'hui du plus grand nombre d'agences à Madagascar. Nous avons aujourd'hui cette stratégie qui nous permettra demain, grâce à ce protocole d'entente et à la capacité d'innovation de MasterCard, de déployer tout un dispositif, une gamme de cartes qui sera mise à la disposition des particuliers et des entreprises. »