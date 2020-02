Madagascar: Evènement - Le salon « Mihamy Mada Fashion » se dédie au stylisme

Une grande exclusivité qui égaye la scène culturelle et créative nationale en ce début d'année, c'est ce qui décrit le mieux la nouvelle initiative du ministère de la Communication et de la Culture.

Un projet qui s'assure d'être parfaitement fédérateur de tous les acteurs de l'industrie créative nationale, « Mihamy Mada Fashion », comme il s'intitule, se présente comme le premier événement national en ode au stylisme et à la création.

Prenant les allures d'un grand salon, il sublimera alors, du 13 au 15 février, le palais des Sports et de la Culture Mahamasina. « Mihamy » signifie « S'habiller avec élégance » selon un dialecte du Sud de la Grande île, un terme plus qu'approprié donc de la part des organisateurs de l'événement, qui tendent à y conjuguer avec brio modernité et tradition.

Ils seront donc un parterre de stylistes et de créateurs de mode à s'y retrouver et à éblouir les yeux de tous les visiteurs de leurs créations. Le directeur général de la culture, Francis Alexandre Razafiarison d'affirmer « C'est une opportunité exclusive pour chacun de nous d'apprécier à sa juste valeur le talent de nos créateurs, mais aussi de rendre hommage à ce qui fait surtout notre particularité en terme de mode et de stylisme ».

Un événement d'une grande envergure, « Mihamy Mada Fashion » se verra aussi être sublimer par le savoir-faire des grands noms de l'événementiel comme Ivenco, Mi'Ritsoka Productions et Orange Madagascar.