Madagascar: Développement numérique - Lancement de maraina.mg, nouvelle plateforme des appels d'offres

Présentation de maraina.mg au Le Pavé Antaninarenina, par les représentants de B2D.

Les appels d'offres nationaux des entreprises et organisations du secteur public et privé seront regroupés sur une plateforme numérique, présentée hier par la startup Business To Development (B2D).

Une grande première à Madagascar. Les annonces des entités à la recherche de prestataires de services seront regroupées sur une plateforme consultable en ligne. Il s'agit de maraina.mg qui réunit toutes les entreprises et les organisations qui cherchent à comparer les prix et les qualités proposés sur le marché. « Il s'agit d'un service d'annuaire dynamique des prestataires et des appels d'offres en ligne des grandes entreprises, des projets des bailleurs de fonds et de l'Administration. Cette initiative est lancée dans l'optique de mettre le numérique au service des entreprises », a indiqué Andry Randriamanamihaja, fondateur de la plateforme maraina.mg.

Partenariats. En effet, l'entreprise B2D a noué un partenariat avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), pour disposer des avis spécifiques et des dossiers d'appel d'offres des marchés publics, qui seront désormais visibles et accessibles sur la plateforme. Celle-ci assure en parallèle la publication des appels d'offres des projets des bailleurs, ainsi que des commandes des grandes entreprises et des prestataires inscrits, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Madagascar (CCIFM). « Après les inscriptions sur le site, les entreprises sont alertées par e-mail et par SMS dès la publication d'un appel d'offres en relation avec leurs secteurs d'activité. Ces adhérents peuvent donc consulter directement les appels d'offres via la plateforme », a expliqué le fondateur de B2D.

Avantages. Selon les explications, chaque appel d'offres est visible en ligne gratuitement, jusqu'à la date limite de remise des offres. D'après les promoteurs de la plateforme, cela présente de nombreux avantages au niveau de la visibilité et des coûts.

En effet, outre la plateforme en ligne, les appels d'offres publics seront également diffusés sur les réseaux sociaux, sur la page facebook de maraina.mg. Par ailleurs, les représentants de B2D ont indiqué que les prestataires inscrits sur la plateforme ont à leur disposition, une page web de présentation de leurs activités, de leurs spécificités, de leurs produits, de leurs réalisations et également, une galerie photos ainsi qu'une page de contact direct. « La plateforme sera riche en information, car de grands groupes internationaux ont déjà annoncé qu'ils vont se servir de cet annuaire et de ces pages web pour présélectionner des sous-traitants », ont-ils indiqué.

A noter que Madagascar a encore un long chemin à parcourir dans le développement numérique. Beaucoup de PME de la Grande-île n'ont pas encore de site web. Ceux qui en possèdent n'ont presque pas de visiteurs pour diverses raisons. Cependant, cette nouvelle plateforme pourrait apporter un changement à la situation, compte tenu de son fonctionnement en réseau et de l'effet d'entraînement que ses promoteurs escomptent.