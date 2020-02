Ile Maurice: HSC 2019 - A la rencontre des lauréats

Megduth Sanmukhiya, héros de son école et star de sa famille

Megduth Sanmukhiya. Retenez bien son prénom. Il est le lauréat du collège Modern, à Flacq, côté Sciences. Une réussite personnelle et familiale.

Le jeune homme avance qu'il ne s'attendait pas à être lauréat et ne peut que se réjouir de sa performance en voyant les larmes de fierté de sa mère et l'effervescence au collège à son arrivée. Modeste, Megduth Sanmukhiya avoue qu'il n'a pas travaillé pour être lauréat mais uniquement pour réussir.

Quant au fait qu'il est le fils du recteur, il soutient l'avoir bien vécu. «Comme tous les enfants du monde, je me donne toujours à fond pour faire la fierté de ma famille peu importe leur statut professionnel.» Son professeur d'anglais, qui était en congé maternité, a fait le déplacement pour le féliciter.

Yogeshwurnath Sanmukhiya, recteur du collège, ne cache pas sa joie et sa fierté quant à la performance de son fils et souhaite que ce dernier inspire les autres élèves. «Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit lauréat mais ses professeurs me l'affirmaient souvent», a-t-il indiqué.

Même son de cloche du côté de Megnath Sanmukhiya, le grand-père de Megduth et Manager et fondateur de l'établissement, qui affirme que le travail paye toujours. «C'est un excellent cadeau d'anniversaire pour mes 81 ans, que j'ai fêtés lundi.»

En attendant, Megduth Sanmukhiya compte poursuivre ses études à l'étranger en chimie et revenir «servir le pays». Quant à l'idée de reprendre la direction de l'école, il souligne que seuls le destin et le hasard pourront le dire.

GMD Atchia

Deux nouvelles têtes couronnées

Les années se suivent et se ressemblent pour le collège GMD Atchia, situé au Boulevard Victoria, à Port-Louis. En effet, le collège d'État a obtenu deux lauréates nommément Eugénie Lam Cham Kee et Nuha Shifa Krumtally. Les deux filles font la fierté de tout le personnel. Pour Eugénie Lam Cham Kee, 18 ans, sa force et son soutien, elle les a puisés de sa famille. «Mais je dois aussi dire que mes professeurs ont toujours répondu présent.»

Elle confie qu'elle a travaillé dur pour atteindre cet objectif. «Il y avait aussi de la pression venant des professeurs qui me donnaient beaucoup de devoirs à faire. J'ai réussi à rendre mes parents et mon école fiers de moi.»

Par ailleurs, la lauréate pense que l'obtention des cinq credits est importante aux examens du School Certificate (SC). «Le niveau du SC et celui du HSC ne sont pas comparables. Et il faut que les gens le comprennent.» À présent, la jeune fille envisage son prochain départ. Direction le Canada, où elle va entamer ses études d'actuaire.

Lakshmi Ramsurrun : «l'absentéisme explique qu'il n'y ait pas 100 % de réussite»

L'adjointe au recteur, Lakshmi Bisnauthsing Ramsurrun, explique que le collège GMD Atchia est passé à côté d'un taux de 100 % de réussite. Sur les 137 collégiennes qui ont pris part à ces examens, sept ont échoué. Pour elle, l'explication est simple : l'absentéisme. «Au troisième trimestre, ces filles ont été souvent absentes. Elles se sont peut-être trop concentrées sur les leçons particulières.» Selon Lakshmi Bisnauthsing Ramsurrun, il faudrait que les parents réalisent que les professeurs font leur maximum au collège pour la réussite des élèves.

Rabindranath Tagore Secondary School

Karanveer et Bhav, deux amis et le même titre

Ils ont révisé ensemble et se sont soutenus mutuellement. L'amitié entre Karanveer Hoolash et Bhav Culleechurn, du Rabindranath Tagore Secondary School, a commencé en Form I (maintenant connue comme le Grade 7). «Nous étions amis, oui mais c'est en Form IV que nous nous sommes rapprochés. Nos sujets nous ont menés à nous voir plus souvent», d'Îlot. Il est arrivé à l'école en compagnie de sa mère, femme au foyer et de son père, instituteur.

Depuis la Form IV, les deux jeunes hommes ne se quittent plus. Lors de toutes les classes, ils sont assis l'un à côté de l'autre. «Ce matin, je ne savais pas que j'étais lauréat, j'ai entendu le nom de Bhav en premier à la radio et j'ai cessé d'écouter. Je voulais le féliciter donc l'ai appelé. Ce sont mes amis qui m'ont ensuite téléphoné pour m'annoncer que moi aussi j'étais lauréat. Ma joie ne pouvait que doubler», ajoute Karanveer Hoolash, enfant de deux fonctionnaires et domicilié à Montagne-Longue. La suite, lui, il la voit dans la filière de l'informatique, tandis que Bhav Culleechurn se voit dans celle de l'économie

. Un avis sur l'obligation des cinq credits en SC ? «Avec le système actuel, cette obligation ne cadre pas. Elle cadrerait mieux s'il y avait un autre système à côté pour prendre en charge ceux qui n'arrivent pas à décrocher les cinq credits», fait ressortir Bhav Culleechurn.

Des jumelles qu'un titre ne saurait séparer

Deepty et Dishtee Seewoo. Deux sœurs unies depuis dans le ventre de leur mère. À 17 ans, ces jumelles, habitantes de Congomah et élèves du Rabindranath Tagore Secondary School, avaient toutes deux participé à la course pour obtenir le précieux titre de lauréate. Seule Deepty a vu son rêve se réaliser. Chez les Seewoo, un petit nuage accompagne le soleil mais les deux jeunes filles continuent à se soutenir l'une l'autre. «Je suis très contente, oui, mais un peu triste pour ma sœur. Nous avons tout fait ensemble, toutes nos classes», affirme Deepty Seewoo. La jeune fille songe à devenir médecin et, pour elle, il n'est pas question d'imaginer des études universitaires sans sa sœur. «Je ne sais pas comment mais nous irons faire nos études ensemble. Je voulais me rendre en Australie et je veux toujours qu'elle soit avec moi», indique Deepty. Leur mère Bharatee Seewoo est, elle, plus qu'émue. «Je suis très fière de mes deux filles. Elles ont travaillé très dur et nous avons fait d'énormes sacrifices», souligne cette maman de cinq enfants. Pour sa part, Dishtee Seewoo, bien que déçue de n'avoir pas décroché le titre, ne fait que penser au bonheur de sa sœur. «Aujourd'hui, je suis surtout contente que ma jumelle soit lauréate», confie-t-elle.

Nuha Shifa Krumtally : «être bien encadré est primordial»

Elle fait la fierté de ses parents. Et pourtant, Nuha Shifa Krumtally ne s'attendait pas à être sacrée lauréate. «En fait, je n'ai même pas écouté les résultats à la télévision.» C'est sa tante qui va être porteuse de la bonne nouvelle. «Même après qu'elle nous l'a dit, je n'y croyais toujours pas.» Ce n'est qu'en entendant son nom à la radio qu'elle a réalisé qu'il s'agissait bien d'elle. «À présent, il me faut trouver une université. En tout cas, la réussite réside dans le fait d'être bien encadré.»

Son père, Salim Krumtally, concessionnaire automobile et propriétaire de Salim Auto, espère toutefois que sa fille poursuivra ses études à Maurice. «Elle peut réussir ici.» Il confie que l'idée qu'elle fasse sa vie à l'étranger l'effraie un peu.

Par ailleurs, concernant les résultats du SC, Nuha Shifa Krumtally dit ne pas comprendre l'idée de vouloir baisser le niveau du SC. «Après l'on s'étonne que les élèves échouent au HSC. L'on dira que la faute revient aux professeurs ou encore que le système n'est pas bon alors qu'il faut que l'enfant sache que le SC et le HSC ne sont pas pareils.»

Eugénie Lam Cham Kee entourée de ses sœurs Chloé et Daphné, hier au collège.

Dr Maurice Curé State College

SSR national scholarship - science side

Nom : SOOBRATTY Hayfa Fatima

Âge: 18 ans

Adresse: Port-Louis

Profession des parents : Mère : enseignante

Père : Businessman à son compte

Études et carrière envisagées : Médecine en Angleterre

Votre avis sur l'obligation de 5 credits : «C'est une bonne initiative. Elle améliorera le niveau de l'éducation à Maurice.»

State of Mauritius scholarship - science side

Nom : FEE LAN IP CHAN IN Maryvonne

Âge: 18 ans Adresse : Roche-Bois

Profession des parents : Mère : Sales Manager, Home classics

Père : Gère son propre business

Études et carrière envisagées : La physique au Canada

Votre avis sur l'obligation de 5 credits : «C'est faisable. Mais il faut le soutien des parents et des profs, pour pousser les élèves à s'améliorer.»

State of Mauritius scholarship - economics side

Nom : DHOOWOOAH Hitaishi

Âge : 18 ans Adresse : Forest-Side

Profession des parents : Mère : Enseignante en Business Studies

Père : Team builder à la Mauritius Revenue Authority

Études et carrière envisagées : L'ingénierie aux États-Unis ou en Angleterre

Votre avis sur l'obligation de 5 credits : «Bonne mesure. Ça donne la motivation aux élèves de faire des efforts.»

STATE OF MAURITIUS SCHOLARSHIP - SCIENCE SIDE

Nom : JOWNALLY Aliyah

Âge : 17 ans Adresse: Sodnac, Quatre-Bornes

Profession des parents : Mère : Directrice générale à Blychem

Père : Homme d'affaires

Études et carrière envisagées : Médecine en Europe

Votre avis sur l'obligation de cinq credits : «Je suis pour. C'est une bonne chose.»

STATE OF MAURITIUS SCHOLARSHIP - ECONOMICS SIDE

Nom : BAGRATEE Sunandita

Âge :18 ans Adresse : Eau-Coulée

Profession des parents : Père et mère sont comptables

Études et carrière envisagées : Les finances au Canada

Votre avis sur l'obligation de 5 credits : «Bonne chose. Le niveau a baissé et il faut le rehausser.»

ADDITIONAL SCHOLARSHIP

Nom : RAMDAHEN Priyanka

Âge : 18 ans Adresse : Sodnac, Quatre-Bornes

Profession des parents : Mère : Higher Health Records Clerk au ministère de la Santé

Père: Principal Health and Service Officer, Civil Service Affairs

Études et carrière envisagées : Les finances en Australie

Votre avis sur l'obligation de cinq credits : «C'est important. Il vaut mieux avoir cinq credits, pour éviter une douleur psychologique si on n'arrive pas à gérer quand on poursuit ses études.»