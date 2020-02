Sénégal: Brest - Mauvaise nouvelle pour Ibrahima Diallo

Mauvaise nouvelle pour Ibrahima Diallo du côté de Brest. Convoité par plusieurs écuries européennes lors du mercato hivernal, le milieu de terrain d'origine sénégalaise sera éloigné des terrains quelques temps.

Ce vendredi, l'entraîneur de Brest, Olivier Dall'Oglio, a confirmé que Diallo a une blessure sérieuse à la cuisse gauche.

« On n'a toujours pas de délai, on ne sait pas trop. La semaine prochaine, je pense qu'il ne reprendra pas avec le groupe. Ce sera peut-être un peu plus long. On est un peu plus prudent comme la blessure est le même style de blessure que celle d'avant. C'est un peu surprenant. Est-ce que c'est un cumul de fatigue ? On ne sait pas trop d'où ça vient », a expliqué le coach breton en conférence de presse.

14ème de Ligue 1, Brest se déplace à Rennes ce samedi à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 1.