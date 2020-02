Madagascar: Épidémie de coronavirus - Le rapatriement des étudiants malgaches n'est pas encore envisageable

Une trentaine de journalistes malgaches sont venus s'informer sur la situation du nouveau coronavirus à l'Ambassade de Chine à Nanisana. (crédit photo : Kelly)

Lors d'une conférence de presse à l'ambassade de Chine à Nanisana, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, SEMme YANG Xiao Rong, a expliqué que le gouvernement chinois met tout en œuvre pour empêcher ce virus de passer les frontières, et qu'à l'heure actuelle, aucun malgache en séjour en Chine n'a encore contracté ce virus. Toutefois, leur sécurité est primordiale et il n'existe pas encore de vol pour les rapatrier au pays.

« Les étudiants et les touristes étrangers qui séjournent en Chine actuellement sont bien protégés face à ce virus car, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur sécurité. D'ailleurs, à Wuhan [épicentre de cette maladie, Ndlr], un numéro vert a été mis en place rien que pour les étrangers. Le gouvernement chinois accorde énormément d'importance à la santé et à la sécurité des ressortissants étrangers établis en Chine », a rassuré d'emblée l'ambassadeur de Chine à Madagascar.

Sur place, des hôpitaux ont été construits en un temps-record ; l'armée chinoise a reçu l'ordre de participer à la lutte ; tous les experts sont à pied d'œuvre pour l'élaboration d'un vaccin ; le tourisme y est suspendu ; et toutes les informations concernant cette épidémie sont partagées avec les entités internationales afin de trouver une solution dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, l'OMS représentée par le Pr. Charlotte Faty Ndiaye a félicité le gouvernement chinois pour toutes les mesures impressionnantes qu'il a prises mais aussi, pour sa transparence à travers sa décision de partager les informations et le génome du virus aux experts internationaux. L'ambassade de Chine à Madagascar a ainsi encouragé le calme et le respect des recommandations de l'OMS.

« Les mesures prises par le gouvernement chinois jusqu'ici ont donné des résultats positifs. La preuve est le peu de cas encore relevé en dehors de la Chine à cet instant. Par ailleurs, nous demandons à la communauté internationale de voir cette épidémie de manière rationnelle», a fait savoir l'ambassadeur. D'ailleurs, la Chine possèderait toutes les capacités requises pour endiguer cette épidémie du coronavirus.

Rentrer n'est pas une option. Pour l'heure, on ne peut encore dire que le nouveau coronavirus représente une pandémie puisqu'il ne touche que quelques pays du monde. Selon la représentante-résidente de l'OMS, « l'organisation n'a pas recommandé la suspension des trafics aériens et maritimes entre la Chine et les autres pays. Toutefois, chaque nation est libre selon sa souveraineté de choisir de suspendre temporairement les trafics en fonction de sa capacité à faire face à ce virus ». Et comme pour l'instant, les vols entre la Chine et Madagascar sont suspendus, les étudiants qui souhaitent rentrer au pays sont donc obligés de rester sur les lieux malgré les inquiétudes de leurs parents.

Comparé à l'Ebola qui affiche un taux de mortalité de 40%, le 2019-nCoV a un taux de mortalité de 2,1%, soit un peu plus que le taux de mortalité pour la grippe. Le nouveau coronavirus serait donc moins dangereux que certaines maladies, et ce même si on dénombre actuellement une centaine de décès sur 7711 cas confirmés. Toutefois en ce moment, il n'existe encore aucun remède à cette maladie, et c'est ce qui inquiète le plus la population mondiale.