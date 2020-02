Madagascar: Football - Orange Pro League - Deux belles affiches ce week-end !

Les quatre meilleures équipes du Pro League vont se rencontrer ce week-end au grand bonheur des férus du football. Au bout, les duels permettront à l'Ajesaia ou au COSFA d'être le champion des matches aller. Ce qui n'est pas négligeable.

La 11ème journée de Pro League sera marquée par le choc des titans. C'est le cas de cette franche explication entre l'Ajesaia et le COSFA de dimanche à Vontovorona à partir de 14h30. Un point sépare ces deux clubs qui occupent les deux premières places. Ce qui signifie que le vainqueur passera devant.

Loups affamés. Si l'Ajesaia peut miser sur son attaquant Yvan pour tenter de battre le COSFA, ce dernier compte aussi sur le talent de Ndimby pour faire la différence. Avec peut-être, le conditionnel est de rigueur, un léger avantage aux militaires qui ont besoin de convaincre s'ils aspirent revivre les compétitions africaines.

L'autre choc au sommet de dimanche à 14h30 au stadium Elgeco Plus, mettra aux prises Fosa Juniors à l'AS Adema. C'est sans doute en vue de cette guerre ouverte que l'Adema a mis en place une belle organisation mettant à contribution son club de supporters. Car il va falloir jouer serré pour faire douter ces loups affamés qui, même s'ils savent que les chances de ravir le titre sont de plus en plus minces, se battront jusqu'au bout. Pour l'honneur et pour cet empire qu'ils sont en train de construire à Belobaka par la magie du plus grand complexe sportif avec de l'hébergement et de la restauration.

Choc JET- Elgeco. Pour ce même après-midi dominical, Zanakala de Francklin Randriamanarivo aura l'occasion de quitter la zone rouge en recevant le 3FB Toliara. Tout devait aller pour le mieux sauf si l'entraîneur du club fianarois qui est originaire de Toliara ne veut pas battre son club de cœur.

L'occasion est donnée, samedi au Stadium de Barikadimy, au Club M pour s'offrir ses premiers points contre le FC Ilakaka. Il doit impérativement réagir pour sauver l'honneur.

Le choc dans le ventre mou du classement aura lieu samedi à Vontovorona à 14h 30 avec cette franche explication entre JET Mada et Elgeco Plus.

Auparavant et à 12h, la CNaPS Sport rendra encore plus dure la vie de Tia Kitra qui viendra tout juste pour limiter les dégâts avant d'attaquer la seconde partie de ce championnat pied au plancher dans l'unique but de se maintenir. Et après avoir écumé tous les stades, Tia Kitra jouera presque tous ses rencontres à domicile.