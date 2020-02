Madagascar: Toamasina - Les tentatives de trafic suivies de près

L'administration douanière se veut stricte. Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général de la Douane, fait savoir que les contrôles périodiques et inopinés se poursuivent au Port de Toamasina. Les tentatives de vols, de corruption, de fraudes et d'infractions effectuées, notamment par des agents de la Douane même, appuyés par d'autres individus malintentionnés seront déjouées et tuées dans l'œuf.

« Des opérations de mise en échec des vols ont déjà commencé depuis l'année dernière. Après le démantèlement de la contrebande de la semaine dernière, les enquêtes et contrôles ne s'arrêtent pas là. Les actions menées par la Douane seront plus strictes et plus dissuasives pour les individus de mauvaise foi. Il est temps de donner une autre image de la Douane », affirme-t-il.

Le réseau de contrebande de marchandises, de conteneurs de briquets, pris en flagrant délit, le vendredi 31 janvier dernier, a été déferré au Pôle anti-corruption (PAC) lundi. Cinq personnes sont placées sous mandat de dépôt à Antanimora, dont deux douaniers, deux agents du MICTSL (gestionnaire du Terminal à conteneurs), et un transporteur.

Cinq autres individus, à savoir trois autres agents du MICTSL, un transitaire et un chauffeur sont mis sous contrôle judiciaire. Les agréments de trois transitaires ont été retirés. Des sanctions lourdes donc à l'encontre des auteurs du préjudice, qui travaillaient depuis l'année dernière avec de fausses déclarations. Ces agents de la chaîne logistique au grand Port ont fait perdre 270 millions d'ariary à l'État.

Axe

Le Plan stratégique 2020-2023 de la Douane, présenté récemment, dans son Axe 3 sur « la sécurité et la sûreté du pays à travers une gestion coordonnée des frontières » mentionne un objectif spécifique d'amélioration de la capacité de la direction générale de la Douane à réprimer les fraudes organisées et les contrebandes.

La Douane déclare alors « avancer dans la mise en place d'infrastructures et d'équipements, le renforcement des capacités en matière de gestion stratégique et de gestion du changement ». Il a été, par ailleurs, indiqué que « la Douane a introduit un mécanisme de suivi-évaluation moderne et rigoureux qui lui permettra de déterminer le niveau d'atteinte des objectifs, le niveau de réalisation des activités prévues... »

Il est attendu que chaque dollar investi avec efficience dans le programme de modernisation rapporte en moyenne 136,2 dollars de recettes douanières durant les quatre années de mise en œuvre du Plan.« Au vu de nos ambitions et de nos objectifs, la Douane lutte ainsi contre les mauvaises pratiques qui impactent lourdement sur les recettes douanières », martèle le DG de la Douane. Les indicateurs macro-économiques soulignent que sur le taux de croissance de 5%, obtenu en 2019, la part de la Douane a constitué les 5, 25% du PIB.