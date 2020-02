Afrique: 33e sommet UA - Le président ouattara présente ce samedi le deuxième rapport de l'agenda 2063

Le président ivoirien, Alassane Ouattara est arrivé le vendredi 7 février 2020 à Addis-Abeba (Ethiopie), où il prendra part au 33e Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine, les 9 et 10 février 2020. Ce Sommet, placé sous le thème : « Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l'Afrique », sera consacré à l'examen des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain, à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union Africaine et à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF).

Accueilli hier vendredi 7 février 2020 autour de 20h (heure d'Addis-Abeba), par le Premier Ministre Ethiopien Ahmed Abyi, le Président Alassane Ouattara prendra part ce samedi 8 février 2020 sur le coup de 13h ( heure locale) au siège de l'UA, au Forum de Haut Niveau sur l'Agenda 2063 au cours duquel, il présentera, en sa qualité de « Champion » pour le suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et de son premier Plan décennal 2014-2023, son deuxième rapport sur les progrès réalisés, les opportunités et les défis de la mise en œuvre de cet important Agenda.

Le Chef de l'Etat aura également un entretien avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio GUTERRES.

Sur son agenda éthiopien figure plusieurs autres rencontres bilatérales et réunions de haut niveau. Il sera l'invité du président Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, à la cérémonie d'inauguration du Siège du Comité des Services de Renseignement et de Sécurité en Afrique (CISSA) et prendra part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouêt-Boigny pour la recherche de la paix, octroyé au Premier Ministre Ethiopien, Ali Abyi.

Enfin, après Addis-Abeba, le Président de la République se rendra directement à Paris (France), où il participera, le vendredi 14 février 2020, à la cérémonie d'inauguration de la Bibliothèque Félix HOUPHOUËT-BOIGNY à l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

envoyé spécial à Addis-Abeba