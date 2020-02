Afrique: Union africaine - Mme Joséphine Charlotte Mayuma Kala, explique l'agenda 2063

Présente au 33eme sommet de l'union africaine qui se tient à Addis-Abeba du 21 janvier au 10 février 2020, Joséphine Charlotte Mayuma Kala, représentante spéciale du président de la commission de l'UA à Abidjan explique les fondements de l'agenda 2063 de l'organisation.

« Qu'est-ce que les africains veulent pour leur continent dans tous les domaines d'activité, le transport, la sécurité, la paix, la jeunesse, l'agriculture, les infrastructures, les femmes ect. La réponse à cette interrogation est contenue dans une feuille de route appelée Agenda 2063 en référence au centenaire de l'OUA crée en 1963 et devenue union africaine en 2002.

Chaque dix ans, l'UA fait le point des progrès réalisés par chaque pays dans tous ces domaines cités plus haut » nous explique, Joséphine Charlotte, représentante spéciale du président de la commission de l'UA à Abidjan.

Rappelons qu'en affirmant leur détermination à soutenir la nouvelle voie suivie par l'Afrique pour parvenir à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables, les chefs d'État et de gouvernement africains ont signé la Déclaration solennelle du 50ème anniversaire lors des célébrations du Jubilé d'or de la création de l'OUA / UA en mai 2013. La déclaration a marqué la réaffirmation de l'Afrique dans la réalisation de la Vision panafricaine pour une « Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et représentant une force dynamique sur la scène mondiale ».et l'Agenda 2063 dont le champion est le président ivoirien Alassane Ouattara, est la manifestation concrète de la manière dont le continent entend réaliser cette vision sur une période de 50 ans allant de 2013 à 2063.

L'agenda 2063 englobe non seulement les Aspirations de l'Afrique pour l'avenir, mais identifie également les principaux programmes phares qui peut stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique et conduire à la transformation rapide du continent.

Enfin, l'agenda 2063 vise à concrétiser un ensemble de Sept aspirations, chacune avec ses propres objectifs qui, s'ils sont atteints, permettront à l'Afrique de réaliser sa vision de l'année 2063. A savoir : Aspiration 1: Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable ; Aspiration 2: Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine ; Aspiration 3: Une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de justice et d'état de droit ; Aspiration 4: Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité ; Aspiration 5: Une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun, et de valeurs et d'éthique partagées ; Aspiration 6: Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s'appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants ; Aspiration 7: Une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influent sur la scène mondiale.

envoyé spécial à Addis-Abeba