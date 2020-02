Tunisie: Printemps du Théâtre pour Enfants à la Cité de la culture de Tunis - A la quête du sens de la vie !

Dans le cadre de la programmation du Printemps du théâtre pour enfants, "Le phénix" de Fadhila Ben Akacha a été présenté, jeudi 6 février 2020, au Théâtre des Régions.

La pièce de théâtre, tout public, a fait participer une pléiade de comédiens professionnels ayant arboré des tenues d'oiseaux et d'oisillons et ont transporté les petites têtes brunes dans le monde merveilleux des rêves.

Ils sont Mohamed Grayaa, Amel Bakouri, Nizar Ben Khadhra, Adel Dallagi, Hédi Sioud et Nouha Mkacher, nos artistes nationaux, les meilleurs qui ont campé le rôle d'une population d'oiseaux partis à la quête du sens de la vie. Ils ont virevolté leurs popotins, gazouillé et empli de leur chant toute la salle qui s'est embellie de leur entrée sur scène. Leurs dialogues, aussi simples soient-ils, étaient porteurs de beaucoup d'enseignements que les petits ont certainement appréhendés. Les discussions ont porté sur la vie et sur l'existence humaine avec des mots simples qui ont donné matière à réflexion entre parents et enfants à la fin de la représentation...

La mention spéciale de la pièce, on la réserve au personnage du perroquet qui guide l'ensemble et montre le chemin à ses amis oiseaux dans leur quête existentielle. A cela s'ajoutent les éléments sonores et les lumières qui ont tantôt apporté douceur et romance, tantôt luminosité et dynamisme. «Le phénix», une pièce théâtrale savoureuse et pleine de rebondissements qui a enthousiasmé petits et grands.