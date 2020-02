Tunisie: Ligue 1 | 14e journée - 1er round - Pour un nouveau départ

A Hammam-Sousse comme à Hammam-Lif, les protagonistes chercheront un nouveau départ à l'occasion de la première journée de la phase retour, histoire d'oublier les déboires de l'aller.

Le coup d'envoi de la phase retour de la Ligue 1 sera donné cet après-midi avec le déroulement de deux matches, ESS-CS Chebba et CSHL-CAB.

Un premier round placé sous le signe du rachat étant donné que les quatre protagonistes qui s'affronteront tout à l'heure aussi bien sur la pelouse du Stade Bou Ali-Lahouar que sur le terrain central du Stade municipal d'Hammam-Lif aspirent à un nouveau départ suite aux mauvais résultats enregistrés à la fin de la phase aller.

Quatre matches sans victoire

S'il a atteint son objectif en Ligue des champions en se qualifiant au quart de finale en pole position du Groupe B, Juan Carlos Garrido a échoué sur toute la ligne en Championnat. Sur les quatre dernières sorties, il n'a gagné aucun match. La dernière victoire de l'Etoile en championnat remonte au 11 décembre dernier quand les hommes de Garrido ont infligé une correction aux Hammam-lifois sur le score sans appel de 4-0.

Depuis, l'ESS ne gagne plus. Elle a perdu au Bardo (3-1) devant un Stade Tunisien réaliste à souhait. Les confrontations contre les trois autres grosses cylindrées du championnat n'étaient pas non plus favorables à l'ESS qui a perdu devant l'EST et fait match nul face au CA et au CSS.

Que de mauvais résultats enregistrés lors des quatre sorties en championnat ! Les conséquences se sont fait ressentir au classement. L'ESS occupe la 6e place au classement avec 19 points au compteur, bien loin du leader espérantiste qui a clôturé la phase aller avec 37 points. Un écart de 18 points qui compromet sérieusement les chances de l'Etoile qui n'est plus concernée par la course au titre et même pour la deuxième place qualificative à la C1 africaine. Tout à l'heure, Juan Carlos Garrido, qui se trouve depuis un certain temps déjà sur un siège éjectable, est dos au mur. Ce n'est pas le cas de Bertrand Marchand qui se déplace les épaules plutôt légères à Hammam-Sousse. En effet, le technicien français n'a pas de pression qui lui pèse sur les épaules. Il affrontera tout à l'heure l'ESS en n'ayant rien à perdre mais tout à gagner.

Un bon coup à jouer

A Hammam-lif, la pression pèsera beaucoup moins, en tout cas pour les visiteurs. Classés onzièmes, les Cabistes chercheront à ramener un résultat positif d'Hammam-lif, histoire d'améliorer leur classement en milieu du tableau. Quant aux locaux, avant-derniers au classement, ils ont intérêt à jouer un bon coup à domicile. Une victoire serait l'idéal pour les Verts, vu qu'ils évoluent à domicile. De plus, trois points seraient les bienvenus pour s'éloigner de la zone rouge et, par là même, prendre un nouveau départ.

Bref, une victoire ou même un match nul constituerait un bon coup à jouer aussi bien pour le CSHL que pour son hôte du jour, le CAB. L'essentiel est d'éviter d'entamer la phase retour avec une défaite. Ce serait déjà un bon départ en soi pour deux équipes dont la phase aller n'a pas été un fleuve tranquille.