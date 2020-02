Tunisie: Recours à une passerelle de paiements électroniques internationaux, d'ici quelques mois

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi a annoncé, vendredi, « qu'une solution a pu être trouvée à la problématique du commerce électronique en Tunisie, à travers le recours à une passerelle de paiements électroniques internationaux (Gateway), d'ici quelques mois ».

Lors de la séance plénière tenue, vendredi, au Palais de Bardo, il a affirmé que cette passerelle ouvre des perspectives au secteur privé et aux jeunes entrepreneurs. De même, elle permet à la BCT de surveiller les transactions et de vérifier leur transparence, surtout que la Tunisie est encore » sous la loupe » des organismes internationaux de surveillance financière.

Répondant aux interventions des députés, il a considéré que le problème de manque de ressources pour l'État ne peut être résolu que par la restructuration de l'économie nationale et notamment la réorientation des subventions vers les bénéficiaires réels, via un système électronique, ce qui n'était pas possible auparavant.

Il a encore, assuré que la restructuration du système de subvention permettra d'alléger le fardeau de l'État, de mobiliser des ressources et de sauver les entreprises publiques en difficultés financières.

Et de préciser que l'État ne trouve pas beaucoup de moyens pour financer le budget, étant donné l'arrêt d'activités vitales sur une longue période et notamment celles du phosphate et des hydrocarbures, qui ont occasionné à l'État, des pertes considérables.

Alors que la production de phosphates enregistrait arrêts et perturbations, le Maroc est parvenu à augmenter sa production quotidienne de phosphate, à 23 millions de tonnes par jour, contre 4 millions de tonnes pour la Tunisie.

Il a considéré que le manque de visibilité sur le plan politique et le retard accusé dans la formation du gouvernement (4 mois), a contribué à créer un état d'attentisme sur le plan économique et a entravé la sortie sur le marché international pour obtenir les financements nécessaires inscrits dans le budget.

» La Banque mondiale et le FMI attendent également, la désignation du prochain ministre des finances pour la poursuite les négociations sur les réformes à mener » a-t-il affirmé.