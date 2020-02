Tunisie: Meilleur Employeur en Tunisie 2020 - La motivation des compétences en premier

Pour la troisième année consécutive, la société leader de la télécommunication, en Tunisie, Teleperformance a été désignée "Meilleur Employeur en Tunisie 2020".

C'est lors d'une cérémonie de remise des trophées de la 5e édition du programme des Meilleurs Employeurs en Tunisie, qui a été tenue dans la soirée du lundi 3 février, qu'une équipe de la société, accompagnée du DGA,

M. Stéphane Ducreux, ainsi que du DRH M. Ali Hamouda, a reçu le label.

"L'objectif de ce programme est de reconnaître les meilleurs employeurs qui fournissent à l'ensemble des employés les conditions de travail adéquates pour un environnement positif. Cette édition se distingue par le fait d'avoir des entreprises de tailles différentes, qui opèrent dans divers secteurs.

Toutes les entreprises qui ont été certifiées se distinguent par un environnement de travail exceptionnel avec des collaborateurs engagés qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de l'entreprise.

Cela se fait grâce au style de management, aux valeurs de l'entreprise ainsi qu'au sens qu'ils donnent au travail quotidien", a affirmé le président du programme

"Meilleur Employeur en Tunisie", Karim Idrissi, dans une déclaration accordée à La Presse.

Un classement qui se base sur huit critères

Au total, 5 entreprises parmi 12 ont été labellisées. Il s'agit de Tele performance Tunisie qui occupe la première place du podium pour la troisième année consécutive, suivie par Novo Nordisk qui occupe la deuxième place pour la deuxième année consécutive. C'est une société qui opère dans le secteur pharmaceutique.

La troisième place a été consacrée à Safran Tunisie, une entreprise du secteur de l'aéronautique, juste après, on trouve Emka Tunisie spécialisée dans l'assemblage électronique et enfin il y a Mezzo Sarl Tunisie, une entreprise de services et relations clients qui a fait son entrée dans la course avec la cinquième place.

Le classement des entreprises qui ont participé au programme a été basé sur huit critères, à savoir les pratiques RH, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, les relations entre collègues, l'image et appartenances, la qualité et l'excellence organisationnelle, la gouvernance et style de management, la rémunération et enfin les avantages sociaux.

Les entreprises ont été classées selon les scores obtenus par chacune d'elles. Ces scores globaux étaient calculés à leurs tours en faisant la somme de toutes les notes attribuées à chaque critère précédemment mentionné. Le meilleur employeur est désormais l'entreprise qui a obtenu le meilleur score.