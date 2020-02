Tunisie: Handball | Championnat - play-off - 2e journée - Ça promet ! Hammamet et Mahdia risquent gros

Place, cet après-midi, à la deuxième journée du play-off, avec en point de mire, trois matches (sur 4)qui promettent beaucoup. D'abord, à la salle Bellamine (ex -Gorjani ) où s'invite l'AS Hammamet. Non, les hommes de Walid Ben Romdhane n'y seront pas accueillis les bras grands ouverts, les locaux piaffant d'impatience pour passer l'éponge sur leur échec de la semaine dernière à Mahdia. Boutoffaha et ses copains iront-ils jusqu'au bout de leur détermination ?

Ou alors, les Hammamétois ajouteront -ils à leur malheur ? Périlleux aussi s'annonce le déplacement d'El Makarem de Mahdia à Sousse où les Etoilés, menés de main de maître par le métronome Amine Dermoul, vont sans doute gagner, non sans souffrir face à des visiteurs demeurés redoutables, en dépit du rajeunissement de leur effectif.

La troisième attraction de la journée aura pour théâtre la salle de Ksour Essef où l'Espérance Sportive de Tunis descendra pour... la première fois de son histoire. Opposés à un nouveau promu qui ne manque ni de solidité, ni d'enthousiasme, ni encore de nombreux et fidèles supporters, les Sang et Or passeraient de très mauvais moments s'ils venaient à jouer avec le feu. Enfin, à Sakiet Ezzit, les Mokninois, fortement rajeunis et qui restent sur une sévère raclée devant l'Étoile, n'auront que leur courage à opposer, l'adversaire leur étant largement supérieur.

Report

A cause de la grève des arbitres, la Ligue nationale de handball s'est contentée, pour le deuxième samedi consécutif, de ne faire disputer que le play-off de la Nationale A, reportant ainsi à une date ultérieure le déroulement des trois autres championnats (Nationale B, Honneur et féminines).

Ce report massif nous le trouvons franchement hâtif, d'autant plus que la crise de l'arbitrage a considérablement perdu de son acuité, après le déblocage d'une première tranche de paiement des arriérés et la réunion de réconciliation qu'a eue, jeudi, le président de la Fthb avec les arbitres récalcitrants.

Le programme

Salle Ksour Essef

17h00 : CHKE -EST

Salle Bellamine

16h00 : CA -ASH

Salle Sousse

18h00 : ESS -EMM

Salle Sakiet Ezzit

16h00 : CSSE -SCM