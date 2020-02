Congo-Brazzaville: Politique nationale - Le PCT et le Pôle de consensus de Sibiti se soutiennent mutuellement

Le Parti congolais du travail (PCT) et le Pôle de consensus de Sibiti réitèrent leur engagement de marcher ensemble. Ils ont exprimé cette volonté le 7 février à Brazzaville, au cours d'un échange entre le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, et les responsables de ce groupement des partis et associations politiques de la majorité présidentielle.

La délégation du Pôle de consensus de Sibiti a été conduite par El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, président de l'association "l'Oeil du Peuple". Elle a salué l'élection de Pierre Moussa à la tête du secrétariat permanent du PCT, à l'issue du 5e congrès ordinaire tenu en décembre dernier.

Le secrétaire général du PCT et les membres du Pôle de consensus de Sibiti ont évoqué les questions d'intérêt et celles liées à la bonne marche du pays.

Les deux parties ont décidé de travailler, une fois de plus, la main dans la main en vue de redynamiser leur plateforme politique. Le but étant de se préparer à affronter les défis politiques à venir avec plus de sérénité.

« C'est un plaisir pour nous d'avoir rencontré le secrétaire général du PCT ainsi que tout le secrétariat permanent. L'occasion nous a permis d'échanger, en qualité de membres de la majorité présidentielle, sur notre vison politique commune, mais surtout sur les effets positifs que la population attend de notre gouvernance », a expliqué El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka.

En ce qui concerne l'élection présidentielle de 2021, le Pôle de consensus de Sibiti a marqué son adhésion à la candidature de Denis Sassou N'Guesso.