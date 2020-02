Sénégal: Cycle des grandes conférences du COUD - Le campus social «ressuscite» cheikh anta

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a procédé hier, vendredi 7 février 2020, au lancement du cycle de ses grandes conférences au niveau de l'Ucad 2 de Dakar. A l'occasion du 34ème anniversaire de la disparition de l'illustre universitaire, le conférencier a discuté longuement sur le thème « le legs de Cheikh Anta Diop à la jeunesse africaine », tout en affirmant que Cheikh Anta Diop est immortalisé, à travers une réminiscence d'un parcours indélébile au sein du Temple de savoir qui porte d'ailleurs son nom.

Disparu 1986, l'éminent professeur Cheikh Anta Diop qui aura vécu 62 ans sur terre, reste toujours ancré dans la mémoire collective de la cohorte estudiantine. A travers le traditionnel lancement du cycle des grandes conférences du Centre des œuvres universitaire de Dakar (Coud), les étudiants du Temple de savoir et le personnel du Coud ont revivifié hier, vendredi 7 février 2020, l'éminent savant du continent africain, en présence du directeur du Coud, Abdoulaye Sow, et de l'écrivain, conférencier du jour Boubacar Boris Diop.

Trente-quatre ans après la mort de Cheikh Anta Diop, le directeur du Coud a tenu à rappeler ainsi que l'homme a battu en brèche les thèses occidentales cousues de fil blanc et a redonné également à la race noire toute sa dignité. Qui plus est, a-t-il dit en revenant sur le sens de ses rencontres du Coud, « nous voulons que nos campus ne soient pas, uniquement des lieux d'hébergement, mais qu'ils s'affirment comme des lieux de vie, de rencontre et de partage », a lancé le directeur du Coud.

Poursuivant son discours, il a fait savoir que le cycle des grandes conférences participe a l'ambition d'ouvrir grandement les portes de l'université à la société, de rassembler tous les acteurs scientifiques et culturels pour restaurer la conscience africaine, tel que souhaité par l'éminent professeur Cheikh Anta Diop.

Sur ces entrefaites, le directeur du Coud Abdoulaye Sow ajoutera que la part croissante de la jeunesse dans la population africaine est une réalité bien concrète, raison pour laquelle cette spécificité constitue une donnée essentielle pour l'avenir du continent. « D'où la nécessité, pour les jeunes africains, de puiser au plus profond de nos idéaux et de nos valeurs authentiques pour mieux appréhender notre rôle dans un contexte mondialisé », a conclu le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar.

S'inscrivant dans la même dynamique, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur empêché, expliquera, en parlant du parrain : « l'homme est une dimension exceptionnelle, historien, ophtalmologue, anthropologue, physicien et homme politique Sénégalais pour ne pas dire africain. Cheikh Anta Diop a consacré toute sa vie pour les causes de l'Afrique particulièrement de l'Afrique noire, à la culture et à la civilisation noire. Parler de legs, c'est parler de modèle, mais parler de modèle aussi, c'est parler de transmission parce que le professeur Cheikh Anta Diop nous a réinstallé sur notre natte.

En reprenant un savant, s'asseoir sur la natte des autres revient à s'asseoir sur terre » Devant un parterre d'invités de différentes nationalités, le conférencier du jour, l'éminent professeur Boubacar Boris Diop est revenu largement sur la dimension de la personne de Cheikh Anta Diop.

Et de confier : « De son vivant, Cheikh Anta Diop était seul parce que il était tellement en avance sur son temps, peut-être qu'il avait l'idée que les personnes ne l'entendaient pas. Mais, quand on voit ce qui ce passe depuis sa disparition, cela nous rassure, parce les jeunes ont compris aujourd'hui le combat de Cheikh Anta. Lhomme ne voulait pas être impressionné par les individus qui sont plus forts. Il faut que les jeunes restent dans cette dynamique, et ne pas s'abreuver aux appareils qui les tirent en arrière. Il existe dès aujourd'hui des textes de Cheikh Anta Diop où il critique la partie ethnique, il dit que c'est la pire des choses qu'on puisse faire.

Par contre, ce que les Sénégalais doivent savoir que Cheikh Anta Diop a créé beaucoup de partis, alors qu'il n'a jamais joué cette carte, alors qu'il faisait partir de cette famille. Les gens doivent savoir aussi que Cheikh a perdu son père avant son baptême.

Après, sa maman a vécu avec le compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba, connu sous le nom de Cheikh Ibra Fall », a rappelé le conférencier du jour avant de conclure que « l'homme était un politique mais pas un politicien, il n'a jamais fait partie d'un pouvoir ou élu à un poste, il n'a jamais accepté les propositions faites à son égard », finira par conclure Boubacar Boris Diop.