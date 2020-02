Congo-Brazzaville: Secteur privé - Lancement sous peu d'une campagne nationale

Le gouvernement congolais veut subventionner les Petites et moyennes entreprises locales, à travers le Concours de plan d'affaires (CPA) et le Fonds d'appui au développement des PME. La sensibilisation des futurs bénéficiaires va débuter dès le 20 février prochain et des équipes seront déployées à Brazzaville et Pointe-Noire, ainsi qu'à l'intérieur du pays.

Une cérémonie marquant l'ouverture de sensibilisation sera organisée très prochainement à Brazzaville et la campagne partira du corridor Ouesso/Pointe-Noire, en passant par des villes comme Makoua, Owando, Oyo, Ngo, Nkayi, Dolisie.

Cette phase de préparation a été au centre d'une séance de travail, le 5 février dernier, entre la ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, le coordonnateur du Projet d'appui au développement des entreprises et de la compétitivité(Padec), Benoit Ngayou, et les membres d'une mission de supervision du groupe de la Banque mondiale.

En ce qui concerne le CPA, a confié Benoît Ngayou, les opérateurs chargés de la mise en œuvre ont déjà été recrutés ; une première mission a donc été réalisée autour de l'écosystème économique national. Quant au fonds, les activités seront lancées concomitamment au CPA. Dans cette optique, un opérateur a aussi été recruté permettant l'ouverture de la phase de recrutement des prestataires censés servir de relais sur le terrain.

« Ce volet d'activité implique plusieurs domaines et acteurs différents. D'où la nécessité de lancer un avis à manifestation d'intérêt pour avoir une liste des prestataires qui sont reconnus dans le domaine de la comptabilité, fourniture de biens et services. Cet avis de recrutement est ouvert aussi aux Congolais qu'aux entreprises étrangères. D'ici la fin de l'année, les résultats du projet seront visibles », a fait savoir Benoît Ngayou.

Enfin, lors de la séance de travail, la ministre des PME a insisté sur le transfert des compétences des opérateurs recrutés vers l'Agence de développement pour le PME(ADPME). Pour cela, l'organisation de la troisième phase du CPA sera entièrement confiée à l'équipe de l'ADPME, ce qui permettra d'évaluer ses performances.