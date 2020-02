Sénégal: Emission d'obligations assimilables du trésor - L'Etat lève 55 milliards sur le marché

Dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics de l'Etat du Sénégal, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (Dgcpt), en collaboration avec l'Agence Umoa-Titres (Aut) et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), a organisé hier, vendredi 07 février 2020, une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor avec des maturités in fine (non amortissables) respectives de trois (5) et cinq (5) ans, pour un montant de 50 milliards suivant un système d'enchères à prix multiples.

L'information a été livrée par un communiqué du ministère des Finances et du budget. Le texte de révéler par ailleurs que « Cette opération, conformément à la stratégie de gestion de la dette, a été conclue avec succès ».

Et cela, compte tenu des éléments ciaprès : « un taux de couverture de 256,22% avec des offres de souscription qui sont ressorties à 128,11 milliards FCFA (dont 46,32 milliards sur la maturité de 3 ans et 81,79 milliards sur la maturité de 5 ans) ; des rendements en amélioration, comparativement à ceux des dernières opérations sur les maturités considérées. Ils s'établissent à 5,76% pour les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans (contre 5,83% auparavant) et à 5,99% pour les Obligations Assimilables du Trésor à 5 ans (contre 6,03% précédemment) ; un montant globalement levé de 55,03 milliards (dont 24,35 milliards d'OAT à 3 ans et 30,68 milliards d'OAT à 5 ans) ».

Par ailleurs, le communiqué établit que « Ces résultats attestent de la qualité de signature de l'Etat du Sénégal qui, au demeurant, consolide sa position d'émetteur de référence du marché régional de titres publics grâce, notamment, à la stabilité de son cadre macro-budgétaire adossé à une mise en œuvre efficace de ses politiques publiques, reflétée par une croissance économique de plus de 6% depuis cinq ans ».