Togo: Bataka prend les bœufs par les cornes

Contre la recrudescence des incidents et conflits de plus en plus violents liés à la transhumance, le ministre Noël Koutéra Bataka a décidé de prendre les bœufs par les cornes.

Par un communiqué, le ministre en charge de l'élevage au Togo informe de ce que « des instructions fermes ont été données aux principaux responsables des organisations d'éleveurs et aux autres acteurs (Rougas, Bouviers, propriétaires d'animaux... ) de faire arrêter la divagation des animaux sous toutes ses formes ».

Dans la suite de ce document, on lit qu' « à partir de ce jour (07 Février 2020, ndlr), pour tout incident causé par un troupeau de bœufs, le bouvier et le propriétaire du troupeau seront arrêtés et traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes conformément à l'Arrêté Interministériel N°001/MAEP/MAEIR/MATDCL/MEF/MCDA/MSPC, portant l'organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Le troupeau incriminé sera purement et simplement saisi et vendu aux enchères ».

Comme dispositions réclamées aux différents acteurs, le ministre rappelle par son communiqué, « à tout bouvier et propriétaire d'animaux de prendre toutes les dispositions idoines et diligentes pour gérer les cheptels en créant les conditions d'une restriction intégrale de mouvements dans les exploitations agricoles, en suivant strictement les couloirs de transhumance dûment validés par tous ».

Au même moment, « il est demandé à tous les éleveurs de gros bétail de faire identifier leurs animaux auprès des services techniques mobilisés à cet effet pour une meilleure gestion et un meilleur suivi de leur traçabilité ».

Et quant aux collectivités locales, il leur est demandé, afin de régler définitivement les heurts entre éleveurs et producteurs agricoles, de faire identifier les zones qui seront aménagées uniquement pour la pâturage suivant la note de service N°2276/MAPAH du 07 Novembre 201 relatif à l'identification des zones de ranching au Togo adressée aux présidents des comités préfectoraux de transhumance ».

Pour que la période de campagne nationale de transhumance ouverte depuis le 31 Janvier dernier se passe paisiblement, il est dès lors annoncé « des rencontres de sensibilisation dans les prochains jours dans toutes les préfectures du pays (Ndlr) et ceci avec toutes les parties prenantes pour une meilleure appropriation » des dispositions prises.

Cette campagne « est placée sous le signe d'une gestion apaisée à travers la coexistence pacifique entre les différentes communautés ».