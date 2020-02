Afrique du Nord: Un programme de travail commun algéro-tunisien de lutte contre le terrorisme transfrontalier

SAKIET SIDI YOUCEF (TUNISIE) - L'Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à exécution un programme de développement pour "affronter les défis de la phase actuelle et assurer la stabilité et la sécurité des deux pays en luttant avec fermeté contre le terrorisme transfrontalier", a affirmé samedi dans la commune de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

Le ministre a indiqué que le Président de la République Abdelmadjid Teboune et son homologue tunsien Kaïs Saïd "ont entamé un départ renouvelé selon une nouvelle vision pour la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement commun visant à améliorer le niveau de vie des deux peuples et promouvoir la relation entre les deux pays en la hissant à un niveau de partenariat stratégique global et durable au service de l'intérêt commun des deux pays", a indiqué le ministre dans son allocution prononcée à la maison d'hôtes de la commune, à l'occasion du 62ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février 1958), en présence du ministre tunisien de l'Environnement et du Développement local, Mokhtar Hammami, et des walis de Souk Ahras (Algérie) et de Kef (Tunisie),

M.Zitouni a considéré que la célébration du 62ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef "constitue une opportunité pour faire le point sur la situation actuelle, prospecter l'avenir commun dans l'intérêt des deux peuples pour relever le défi de la sécurité et du développement, en saisissant les opportunités multiples offertes par les économies des deux pays dans les divers domaines qui permettent de répondre aux aspirations légitimes, consolider les fondements du développement et ouvrir des horizons aux jeunes en consolidant leur confiance en leurs potentialités".

Le ministre a exhorté les jeunes générations à s'inspirer de cet héritage commun fait de gloires pour surpasser les écueils qui entravent leur progression vers un avenir prospère.

De son côté, le ministre tunisien de l'Environnement et du Développement local, Mokhtar Hamami, a souligné la profondeur des liens historiques algéro-tunisiens et la détermination des directions des deux pays à aller de l'avant vers l'édification de l'avenir commun dans le cadre d'une stratégie intégrée et globale visant le développement des localités frontalières des deux pays et améliorer les conditions de vie de leurs populations.

Le ministre tunisien a salué la coopération entre les deux pays dans les domaines sécuritaire et militaire et leur détermination à combattre le phénomène du terrorisme, à maintenir la stabilité des deux pays et à affronter les dangers qui la menacent.

Il a en outre invité les investisseurs des deux pays à renforcer leur partenariat notamment le long des zones frontalières et à lancer de nouveaux projets, notamment en agriculture et en industrie.

Auparavant, le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni a remis un don du président de la République Abdelmadjid Teboune constitué de deux bus destinés au ramassage scolaire des écoliers de la commune tunisienne de Sakiet Sidi Youcef.

De retour à la commune de Heddada (wilaya de Souk Ahras), le ministre des moudjahidine a visité une exposition commune algéro-tunisienne des artisanats et métiers présentant à l'occasion divers produits agricoles et artisanaux (huile d'olive, semoule, pâtes, plantes médicinales, savon naturel, bijoux et tapis).