Ile Maurice: #LuandaLeaks - Vincent Ah-Chuen cité dans un article international

Ce que les Ah-Chuen du conglomérat ABC Group voulaient éviter en adressant à «l'express» une mise en demeure ressemblant à une intimidation, s'est bel et bien produit. «Africa Intelligence», une publication africaine l'accuse de gérer la fortune d'Isabel dos Santos à Maurice. Cette femme d'affaires angolaise, la femme la plus riche d'Afrique, est poursuivie dans son pays pour fraude et blanchiment d'argent.

«Ce n'est pas d'intérêt public (...), vous vous dites journaliste d'investigation mais vous n'avez pas de locus standi pour publier de telles informations (...), demandez à la cour un disclosure order si vous voulez qu'on réponde à vos questions (...), on vous prévient, nous allons vous poursuivre.»

Voilà quelques-unes des phrases que contient la mise en demeure que le groupe ABC a servie à l'express, la semaine dernière. C'était en réponse à une série de questions que nous avions fait parvenir à ABC Global Management Services, la filiale offshore du groupe ABC.

Selon des documents dans la base de données des #LuandaLeaks - une enquête mondiale du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et dont l'express est partenaire-, Sun Wukong, une compagnie dans laquelle ABC Global Management Services est actionnaire à 100 %, détient une compagnie du nom de Saguaro Management.

Or, Sun Wukong avoue dans une lettre que ses directeurs et actionnaires ne font qu'agir comme «nominee and trustee» pour le compte d'Isabel dos Santos et Sindika Dokolo et qu'ils sont les seuls bénéficiaires des dividendes récoltés.

Ces derniers, respectivement fille et gendre de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos sont accusés dans les #LuandaLeaks et par le gouvernement angolais d'avoir abusé de leur position pour dépouiller l'Angola de ses richesses pour se bâtir un empire de 2,2 milliards de dollars (plus de Rs 80 milliards) dans le monde, dont à Maurice.

Saguaro, à son tour, est le seul actionnaire d'une compagnie à Malte. Cette compagnie maltaise, en cachant le fait qu'Isabel dos Santos et Sindika Dokolo sont les ultimes bénéficiaires, a obtenu de larges financements étatiques en Angola pour, entre autres, se lancer dans le business de la bière à Luanda.

En révélant cela, l'express s'est abstenu de divulguer les noms des directeurs de Sun Wukong Services, ou encore de publier les déclarations de dividendes retrouvées dans la base de données, avant d'obtenir leur version. C'est ainsi que nous avons récolté cette arrogante mise en demeure écrite sur une tonalité de «gagging order».

Mais voilà que pendant que nous recherchions un avis juridique, et que nous nous préparions à remettre notre documentation à la Financial Services Commission, qu'une publication internationale a révélé le secret: «La famille Ah-Chuengère l'argent des Dos Santos à Maurice», écrit Africa Intelligence dans un article publié jeudi.

En effet, parmi les directeurs de Sun Wukong, on retrouve le nom de Vincent Ah-Chuen, qui n'est nul autre que le Managing Director de tout le groupe ABC. Dans sa mise en demeure servie à l'express, ABC Global Management Services affirme avoir toujours agi dans le respect des lois. Reste à savoir si l'État angolais, qui s'est juré par la voix de son ministre de la justice de «récupérer chaque centime volé au peuple et investi dans le monde et les paradis fiscaux», aura la même appréciation.