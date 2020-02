Ile Maurice: Soondress Sawmynaden - «Mo santi enn atint a mo dinité... »

C'est avec le cœur lourd que l'ancien recteur du Dr Maurice Curé et président de l'Association des recteurs s'est exprimé, hier, vendredi 7 février. Soondress Sawmynaden regrette avec amertume de ne pas avoir pu célébrer le succès des six lauréates du collège. «Mo santi enn atint a mo dinité. On m'a affirmé que ce n'est pas un transfert punitif. Pourtant, je me sens puni. Je n'ai pas pu célébrer avec mes élèves.»

En effet, muté une semaine avant la proclamation des résultats du HSC et un mois avant sa retraite, Soondress Sawmynaden se dit blessé qu'on ait donné l'ordre pour qu'il ne mette pas les pieds dans l'enceinte de l'établissement, alors que c'est le fruit de son travail assidu. «Je sens une satisfaction personnelle par la réussite de ces filles. Si le nombre de lauréates a augmenté cette année, je suis persuadé que c'est parce que je n'ai pas été rigide. J'ai travaillé pour rehausser le niveau tout en les laissant faire ce qui les passionnait.»

Les six lauréates l'ont, d'ailleurs, toutes remercié à leur arrivée au collège. Priyanka Ramdahen en fait partie. Elle assure que c'est grâce à son ancien recteur qu'elle a pu réussir. «Je suis une passionnée des chiffres ainsi que des langues. Comme je savais que je n'allais pas étudier les langues au niveau universitaire, je voulais le faire par passion en HSC. Cependant, je voulais aussi faire les mathématiques. Mais ce sujet n'allait pas avec la combinaison. Donc, je n'allais pas avoir de professeur, explique-t-elle, Monsieur Soondress Sawmynaden, qui était prof de maths avant d'être recteur, n'a pas hésité à me faire la classe, neuf périodes par semaine, pendant deux ans. Et sans rien attendre en retour. Il m'a permis de réussir en faisant ce que je voulais et je lui serai éternellement reconnaissante.»