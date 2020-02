Afrique: Elim Mondial 2022 - Djibouti - Julien Mette content de jouer l'Algérie

Djibouti, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022, est tombé dans un groupe assez lourd. Les Requins de la mer Rouge sont logés dans le groupe A en compagnie du Niger, du Burkina-Faso et de l'Algérie. Si cette dernière est considérée comme l'épouvantail de la poule, le sélectionneur du petit poucet Julien Mette n'a pas peur. Mais affiche un certain ravissement de faire face à un cador du continent.

« Jouer l'Algérie est fabuleux pour nous et on ne peut pas rêver mieux. Offrir l'Algérie à nos supporters et à nos joueurs est quelque chose de magnifique lorsque l'on sait que notre équipe nationale a totalement disparu des radars l'année dernière », a-t-il déclaré sur la Radio Algérie Internationale.

Avant de conclure : « Je ne suis pas dans l'optique d'avoir peur ou bien de faire des calculs, car on sait d'où l'on vient. Notre équipe est très jeune et on est sur un projet de long terme ».

Depuis l'arrivée de Julien Mette, la sélection djiboutienne est en train de gravir les échelons. Elle pourrait créer l'exploit dans les éliminatoires du Mondial 2022.