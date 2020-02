Maroc/Algérie: Football / Tournoi de l'UNAF (dames) - la sélection algérienne débutera contre le Maroc

Alger — La sélection algérienne (dames) de football sera opposée à son homologue marocaine le 14 février au stade d'El Kram de Tunis, pour le compte de la première journée du Tournoi de l'Union nord-africaine, selon le programme de compétition dévoilé samedi par la Fédération algérienne (FAF).

Lors de la deuxième journée, prévue le dimanche 16 février, les Algériennes seront confrontées au pays organisateur, la Tunisie, avant d'enchaîner avec la Tanzanie et la Mauritanie, respectivement les 18 et 20 février.

En prévision de ce tournoi, le staff technique national a convoqué 26 joueuses qui sont en regroupement depuis ce samedi à Baraki (Alger).

"Ce regroupement se poursuivra jusqu'au 11 février, alors que le départ à Tunis est prévu le lendemain, 12 février. La sélection nationale restera en Tunisie jusqu'au 23 février", a précisé la FAF.

Les 26 joueuses convoquées sont :

Takenint Kahina (AS Sûreté Nationale), Kharbache Fatma (AS Sûreté Nationale), Ouadeh Isma (AS Sûreté Nationale), Bensekrane Chahrazed (AS Sûreté Nationale), Houheche Mounia (AS Sûreté Nationale), Hadjar Kenza (AS Sûreté Nationale), Ben Aichouche Rahima (AS Sûreté Nationale), Lounia Lamia (ASE Alger-Centre), Boubezar Hanna (Lidkoping FK/Suède), Dellidj Anissa (Grand-Calais Pascal/France), Affak Houria (Affak Relizane), Arbi Aoudia Khelthoum (Affak Relizane), Kandouci Zyneb (Affak Relizane), Bakli Fouzia (ESF Amizour), Bekhti Nassima (Issy-les-Moulineaux/France), Slim Aya Nour el Hodda (CF Akbou), Ben Aissa Djamila (CF Akbou), Rabhi Assia (CF Akbou), Daoui Feriel (FC Constantine), Merrouche Imene (FC Constantine), Gacem Soulef (FC Constantine), Fetni Aida (Guelma), Benbenai Yasmine (USF Béjaïa), Molli Melissa (FC Béjaïa), Smail Safia (FC Constantine), Allouache Ouassila (JF Khroub).