Sénégal: Compagnie Nationale Daniel Sorano - 55 ans de théâtre, de musique et de ballet

La Compagnie nationale Daniel Sorano du Sénégal, dont les 40 ans d'existence ont été fêtés en 2005, a toujours offert à son public des spectacles de Théâtre, de musique, et de ballet lors des soirées fastes qui ont marqué la vie de ce temple de la culture sénégalaise

Créée en 1965, à la veille du premier Festival mondial des arts nègres, la Compagnie nationale Daniel Sorano a été tour à tour dirigée par Maurice Sonar Senghor, Pathé Guèye, Pr Ousmane Diakhaté, Dr Massamba Gueye et actuellement Sahite Sarr Samb. Composée des trois sections que sont la Troupe nationale dramatique, l'Ensemble lyrique traditionnel, le Ballet national La Linguère, la Compagnie nationale, baptisée du nom du comédien franco-sénégalais Daniel Sorano, a produit et révélé de nombreux talents dans les différentes thèmes que sont le théâtre, la musique, et le ballet.

Ainsi, Sorano, longtemps temple de la culture sénégalaise s'enorgueillira-t-elle toujours d'avoir eu en son sein, les comédiens Douta Seck, Jacqueline-Scott Lemoine, Serigne Ndiaye Gonzales, Omar Seck, Ismaëla Cissé, Coly Mbaye, Jean-Pierre Leurs, Boubacar Guiro, Marie Augustine Diatta, Lamine Seyba Traoré, entre autres ; ainsi que des chanteurs comme feux Abdoulaye Mboup et Ndiaga Mbaye, ainsi que Samba Diabaré Samb, Fatou Thiam Samb, Khady Diouf, Mahawa Kouyaté, Kiné Lam, Abdoulaye Idy Seck Fatou Guewel Diouf, etc.

En 2005, au moment de fêter les quarante d'existence de ce lieu né sous la volonté du Président-Poéte Léopold Sédar Senghor, la Compagnie nationale Daniel Sorano continue de couver des talents comme les pensionnaires qui composent actuellement ses trois sections. Au sein de l'Ensemble lyrique traditionnel de la Compagnie nationale Daniel Sorano, les belles voix des chanteuses Ndèye Mbaye Djinma Djinma, Madiodio Ngningue, Soda Mama Fall, Marie Ngoné Dione, Ndèye Fatou Ndiaye, Athia Wélé, Arame Camara, entre autres continuent de perpétuer la légende musicale.

Cette section musicale de la Compagnie Daniel Sorano, dirigée par Jean Gërem Ciss en cette année 2005, a connu à sa tête des responsables comme Boubacar Guiro, Abdou Mama Diouf ... L'Ensemble lyrique traditionnel comme son appellation l'indique est composée d'instrumentistes virtuoses de flûte, de kora, de balafon, de sabar, de xalam, de tamas. Des instruments, appartenant à notre patrimoine culturelle africaine.

Avec ses danseuses, les prestations de l'Ensemble lyrique traditionnel a toujours été des moments et spectacles très courus par les férus de musique traditionnelle. L'on se souviendra ainsi toujours de ses célèbres soirées musicales dites « xawaré » ou « Ballades ». Des spectacles qui souvent étaient animées par El Hadj Mansour Mbaye et retransmises à la télévision nationale.

Lors de la célébration des quarante ans d'anniversaire organisée en 2005 par la Compagnie Nationale Daniel Sorano, le public a revit presque ces soirées musicales traditionnelles. L'Ensemble lyrique dans sa composition actuelle, rejointe par des retraités comme Samba Diabaré Samb, Abdoulaye Idy Seck, Souaré Kouyaté, Fatou Thiam Samb, Khady Diouf, Mahawa Kouyaté, et celles qui l'ont quitté de leur propre gré pour aller former leur orchestre, Kiné Lam, Fatou Guéwel Diouf, etc. a ravi les spectateurs, hommes et femmes.

Avec les prestations de la Troupe nationale Dramatique et du Ballet national La Linguère, la semaine d'anniversaire de la Compagnie nationale Daniel Sorano a retracé quarante années de scène. Une série de spectacles dont de la musique, du ballet et du théâtre, ainsi que des expositions mettant en exergue photos, costumes, décors ainsi que des rencontres-témoignages avec les anciens pensionnaires de la Compagnie ont été des moments forts.

Des temps forts, il en était aussi lors de la prestation de la Troupe nationale dramatique que dirigeait en 2005 Alpha Oumar Wane. Lors d'une soirée théâtrale à laquelle ont assisté le Ministre de la Culture et les fonctionnaires de son département, des extraits des célèbres pièces que sont « L'exil d'Alboury » de Cheik Aliou Ndao ainsi que « La tragédie du roi Christophe » d'Aimé Césaire ont été interprétées avec brio sur les planches de Sorano. Pour l'interprétation »

La tragédie du roi Christophe » et » L'exil d'Alboury « , les jeunes comédiens sortis de la Division Art dramatique de l'Ecole nationale des Arts et recruté à Sorano, à savoir Yacine Félane Diouf, Roger Sambou, Ibrahima Mbaye, Omar Ciss, Adiara Fall, Saikou Lô, Marianne Sadio ont donné la réplique aux ténors que sont Omar Seck dans le rôle du général Christophe, Ismaëla Cissé dans le personnage du Bourba Djollof de » L'exil d'Alboury », Jacqueline Scott Lemoine, la reine-mère du Djoloff, etc.

Des comédiens de réputation qui ont porté les créations de la Compagnie Sorano de par le monde à travers les déplacements dans des villes comme Rabat, Alger, Paris, etc. L'on découvre ainsi que la Troupe nationale dramatique, avec successivement à sa tête, Doura Mané, Jean Pierre Leurs, Serigne Ndiaye Gonzales, Abdoulaye Dany Diop, Omar Seck, les comédiens et metteurs en scène ont laissé un lourd héritage à la nouvelle génération d'artistes. Car outre »

La tragédie du roi Christophe « et » L'exil d'Alboury, la Troupe nationale dramatique a adaptée et mise en scène des oeuvres comme » L'os de Mor Lam » de Birago Diop, » Lat Dior » de Thierno Bâ, » Nder en Flammes » et » Le sacre du Tiédo » d'Alioune Badara Bèye, » Negro spirituals » d'Yves Jamaïque, » Trop, c'est trop » de Protas Asseng,entre autres pièces qui ont permis à plusieurs pensionnaires de la Troupe nationale dramatique comme Jean Pierre Leurs, Boubacar Guiro, Omar Seck et Coly Mbaye de remporter le Grand Prix du Chef de l'Etat pour la mise en Scène et la Comédie.

Avec les jeunes comédiens, associés aux ténors, la Troupe nationale dramatique tente depuis quelque temps avec des co-productions du Théâtre Sorano de faire aimer à nouveau le quatrième au public souvent nostalgique des fastes soirée de l'époque. Ainsi on assiste depuis cinq ans , des spectacles co-produits comme ce fut avec les « Bouts de bois de Dieu » d'Ousmane Sémbène, » Ngoye, l'antigone d'Afrique « , « Phuzamandla » de Michéle Nieto, etc.