Congo-Kinshasa: Religion - Les églises contemporaines et leurs fondateurs

En République démocratique du Congo et partout dans le monde, des églises, des dénominations ont vu jour dans des contextes différents. En dehors de l'église catholique fondée par Jésus lui-même, plusieurs hommes se sont vis confiés une mission de fonder chacun son église. Ainsi plusieurs hérésies sont apparues, égarant plus d'un.

Potentiel online vous présente 'es plus grandes ayant marqué l'histoire de l'humanité.

Eglise catholique

Elle a été fondée en 33 par Notre Seigneur Jésus Christ lui-même!

« Tu es Pierre, et sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise mon Eglise » (Matthieu 16,18).

Eglise Assyrienne d'Orient

Elle s'est séparée de l'Eglise catholique en 431 après Jésus Christ quand les évêques assyriens ont rejeté le concile d'Ephèse.

Eglise orthodoxe Orientale

Elle s'est séparée de l'Eglise catholique en 451 après Jésus Christ lorsque certains évêques orientaux ont rejeté le concile de Chalcédoine.

Eglise Orthodoxe de l'Est

Cette église s'est séparée de celle catholique en 1054. Et ce fut le grand schisme.

Eglise Luthérienne

Celle-ci a été créée par Martin Luther en 1517. Luther était un Moine augustin qui quitta l'église catholique et devint fondateur du protestantisme. Il enseigna des hérésies telles que la justification par la foi seule et la sola scriptura. Il a même ajouté le mot « seul » aux Romains 3 : 28 et voulait que le livre de Jacques soit jeté de la Bible parce qu'il disait « pas seulement par la foi ».

Il rompit aussi son vœu de célibataire et épousa une religieuse.

Eglise Anglicane

Elle a été fondée par le roi Henri VIII d'Angleterre en 1534.

Henry VIII se sépara de l'église catholique et fonda l'église anglicane parce que le Pape ne voulait pas le laisser divorcer et épouser une autre femme! Voir.

Église CALVINISTE

Inventée par Jean Calvin en 1555. Le calvinisme enseigne des hérésies comme l'expiation limitée, qui dit que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes mais seulement pour les élus.

Pourtant, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés! (1 Timothée 2, 4)

Calvin a aussi proclamé que l'homme ne peut pas perdre son salut. Pourtant, la Bible dit qu'une personne le peut. Voire 1 Corinthiens 9, 27; Hébreux 6, 4-6; 2 Pierre 2, 20-22.

Saint Paul a dit : « Car il doit y avoir aussi des hérésies qui vous encombrent, afin que celles qui sont approuvées se manifestent parmi vous._ » (1 Corinthiens 11, 19).

Eglise Presbytérienne

Celle-ci a été fondée en 1560 par John Knox.

Eglise Baptiste

Elle a été fondée en 1609 par John Smyth.

Eglise Méthodiste

Cette dernière a été fondée en 1739 par John et Charles Wesley quand ils se sont séparés de l'église anglicane.

Église Épiscopalienne

Fondée par Sam Seabury en 1789. L'église épiscopalienne est la version américaine de l'église anglicane.

Aujourd'hui, c'est l'une des églises les plus libérales. Permettre les unions homosexuelles et d'autres maux moraux.

Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours (l'église MORMONE )

Elle a été fondée par Joseph Smith en 1830.

Joseph Smith a enseigné que Dieu était autrefois un homme vivant sur une autre planète et qu'il évoluait vers la divinité. Il a aussi enseigné que les hommes peuvent devenir des dieux et gouverner sur leurs propres planètes. Smith pratiquait aussi la polygamie et enseignait qu'il fallait avoir plusieurs épouses pour devenir un dieu. « C'est du blasphème », selon la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu !

» Avant Moi, il n'y avait pas de Dieu formé, et il n'y en aura pas après Moi. « (Isaïe 43, 10).

Eglise du Christ

Celle-ci a été fondée par Warren Stone et Alexander Campbell en 1836.

Adventistes du septième jour

Fondée par Ellen G. White (une femme) en 1844. Ellen White a enseigné que le Pape était l'antéchrist parce que le titre « Vicarius Fili Dei » s'additionne en 666 en latin.

Mais le titre du Pape est « Vicaire du Christ » et non « Vicarius Fili Dei » et « Vicaire du Christ » ne correspond pas à 666. Ironiquement, le propre nom d'Ellen G. White correspond à 666 en latin!

En outre, le Nouveau Testament a été écrit en grec pas en latin. Et les auteurs du Nouveau Testament parlaient araméen pas latin.

Les adventistes adorent aussi le samedi au lieu du dimanche, contrairement à ce que les premiers chrétiens pratiquaient. Voire Actes 20, 7.

Témoins deJéhovah

Elle a été fondée par Charles Taze Russel en 1874. Les témoins de Jéhovah nient la divinité du Christ et prétendent qu'Il est vraiment l'incarnation de saint Michel l'Archange. Mais Hébreux 1, 5 dit qu'aucun ange n'a été appelé «le Fils» comme le Christ. Les témoins de Jéhovah ont également corrompu les Saintes Écritures dans leur nouvelle traduction mondiale.

Pentecôtistes

Celle-ci a été fondée par Charles F. Parkham en 1901. Eglise Évangélique du Cameroun (EEC). L'EEC est une Église issue des actions missionnaires entreprises par des protestants afro-jamaïcains qui ont été suivies par plusieurs sociétés de mission : la Baptist Missionary Society, la Mission de Bâle et la Société des missions évangéliques de Paris. Son siège est à Douala. Elle est devenue autonome en 1957, et a célébré ses cinquante ans le 10 mars 1957. Elle a été reconnue par l'État par le décret présidentiel n°74/853 du 14 octobre 1974.

Assemblées de Dieu , Eglise unie du Christ, Chapelle du calvaire, Mouvement né de nouveau Ou l'une d'innombrables églises non confessionnelles, elles ont été fondées par divers ministres protestants au cours des 100 dernières années!