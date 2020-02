Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Emmanuel Essis appelle les villages Ahizi à l'union

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la Promotion de l'investissement privé, par ailleurs coordonnateur régional du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Emmanuel Essis, a appelé les dix-sept villages Ahizi à l'union pour parler d'une même voix et accéder au développement.

Lors d'une rencontre avec les chefs de ces différents villages réunis au sein de l'Association des chefs traditionnels ahizi (Acta), le 1er février, dans la sous-préfecture d'Atoutou, il a, sans langue de bois, dénoncé certaines pratiques qui ternissent l'image de ce peuple de la région de Jacqueville.

Selon le ministre, certains ressortissants de la région tentent de semer la division au sein de ce peuple qui n'est représentatif qu'à travers dix-sept villages seulement. « D'abord, nous ne sommes pas nombreux. Ensuite, parmi nous, il n'y a que deux ou trois villages qui arrivent à se comprendre par le dialecte, le reste parle son ahizi propre à lui. Si nous devons ajouter la division à ces réalités, nous allons finir par disparaître », met-il en garde.

Pour Emmanuel Essis, la région des Grands Ponts a une chance inestimable depuis que le Rhdp est devenu un groupement politique. Parce que deux de ses fils se retrouvent dans le gouvernement, aux côtés du Président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc, conseille-t-il, une occasion à saisir pour regarder dans la même direction que ce dernier, afin de permettre à la région qui « souffre d'un manque d'infrastructures de toutes sortes d'en bénéficier ».

Pour le coordonnateur régional du Rhdp, il n'y a pas de calcul à faire parce que celui qui est en train de changer le visage des communes et villes de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara avec qui son aîné, Isaac Dé, ministre chargé de la Coordination des grands projets, et lui travaillent. C'est pour cette raison qu'il a invité les Ahizi, via l'association des chefs, à « venir chercher le développement avec le Rhdp ».

Parce que c'est lorsque son frère Isaac Dé et lui seront soutenus par un peuple mobilisé et acquis à leur cause qu'ils se sentiront forts pour proposer des projets de développement de la région au gouvernement. « Nous devons rester unis pour être plus forts et parler le même langage en vue d'avoir le développement et vivre dans la paix », a conseillé le ministre Emmanuel Essis. Avant de rappeler que les partis politiques passeront, mais le peuple Ahizi demeurera.

Cet appel, il a été reçu cinq sur cinq par les membres de l'Acta, au dire de leur président, le colonel Angah Tchotch Edouard, chef du village de Téfrédji.

Pour lui, l'appel à l'union et la cohésion est un message très important pour tout peuple qui aspire au développement. C'est pour cette raison qu'au nom de ses pairs, il a salué l'idée du ministre de rencontrer toutes les couches de la population Ahizi pour « laver le linge sale ».