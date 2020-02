Cote d'Ivoire: Régions et districts - Aka Aouélé appelle les élus locaux à mutualiser les forces pour relever les défis

Le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci), Eugène Aka Aouélé se dit déterminé à promouvoir le développement des collectivités territoriales. Il a invité, hier, les élus locaux à travailler en synergie et dans la cohésion sociale pour relever les défis de cette année à la faveur d'une cérémonie d'échanges de vœux au siège de l'institution dont il a la charge, aux II Plateaux-les-Vallons.

Et ce, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des populations des 31 régions de la Côte d'Ivoire et des deux districts autonomes du pays. «Face à nos ressources limitées, c'est par le ferme engagement individuel et collectif, et une synergie d'action que nous parviendrons à relever les nombreux défis », a-t-il conseillé.

Dans cette perspective, le président de cette faitière a indiqué qu'au niveau de leurs territoires respectifs, le premier défi pour cette année électorale, sera le maintien et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. « En effet, nous constituons un seul territoire, la Côte d'Ivoire, et nous avons vocation à constituer un ensemble cohérent inscrit dans une dynamique de synergie d'actions en vue de conjuguer nos efforts pour assurer un développement équitable et harmonieux de notre beau pays, à partir de nos espaces de compétences, à savoir les régions et districts », a-t-il rappelé.

Eugène Aka Aouélé a déclaré que pour cette année, ses pairs et lui axeront leurs efforts sur l'accroissement de la visibilité des actions menées par l'Ardci pour renforcer le capital confiance auprès de l'État central et des partenaires techniques et financiers.

Il a profité de cette occasion pour féliciter ses collaborateurs pour le travail technique réalisé au quotidien afin de permettre à leur faîtière d'assurer pleinement sa mission d'accompagnement de l'action de développement des régions et districts. « A cet égard, je vous exhorte à redoubler d'ardeur et d'abnégation, dans un souci permanent de recherche de l'excellence dans le travail, en vue de relever l'ensemble des défis évoqués, face aux nombreuses sollicitations dont notre faîtière fait l'objet », a-t-il recommandé.

Siama Bamba, le porte-parole des élus locaux lors de cette cérémonie, a salué le leadership d'Aka Aouélé à la tête de l'Ardci.

Il a avancé que les défis de l'année 2020 portent entre autres sur l'actualisation du cadre législatif et réglementaire du transfert des compétences aux collectivités territoriales et la prise des textes d'application relatifs au transfert effectif des moyens subséquents, conformément à la nouvelle Constitution.

Les responsables de la faîtière des collectivités territoriales s'engagent à agir davantage pour la cohésion des populations .